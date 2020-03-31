開發金延後100%併購中壽時程　金管會說重話：有些理由不能接受

▲開發金100%併購中國人壽申請延長時程，金管會表示，預計4月底會有明確的結果。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

開發金原先預定在今年3月底要100%併購中國人壽，但1月公告董事會通過延長併購時程，2月底已向主管機關提出申請，金管會今（31）日表示，當初開發金對金管會提出的承諾事項，「提出延長的理由，有些金管會不能接受」，站在金融機構高度適法下，視同「要跟法令遵循是要一樣重」，預計4月底會有明確的結果。

金管會銀行局主秘童政彰表示，2017年8月核准開發金投資中國人壽，持股比例達25.33%，依照原先規劃，需在2年半對中壽持股要達到100%，到了2017年9月持股比例達34.82%，原先預估於今年3月底持股要達100%，但1月在公開資訊觀測站公告，董事會決議要延長收購時程，同時也親赴金管會進行說明，2月底正式提出申請延長。

童政彰指出，開發金提出延長收購中壽的案件正在審查中，將會從4大面向進行考量，首先是提出申請的延長性及必要性；其次為這2年多來對於完成100%併購計畫有哪些具體作為；第三申請延長需要多久的時間；第四，如何準備確保能如期完成併購，因此目前正逐項審核研議。

童政彰也提及，當初核准開發金併購中壽時，由於取得控制性持股，也就是超過25%，因此以金控法36條來申請，同時也規畫要在2年半完成100%持股，因此核准取得控制性持股後，也要求開發金依照自身所提的計畫完成併購，因此並沒有具體的時限或涉及處分的問題。

當年開發金是以每股約35元購買中壽，但後續中壽股價表現不佳，希望中壽恢復合理價格後再推動合併。童政彰說，當初提出計畫是以100%控股為目標，金融機構對主管機關的承諾事項，站在金融機構高度適法的情況下，視同「要跟法令遵循是要一樣重」。

至於開發金法遵上是否沒做到位，童政彰坦言，開發金確實沒有涉及違法事項，但對金融機構來說，即便是行政指導也要正視金管會億件，更何況這是當時開發金所提的承諾事項，未來會朝向市場穩健方向，做出行政上的決定，除了審查延長理由外，也會觀察這段期間是否受到外部影響，「提出延長的理由，有些金管會不能接受」，預計4月底會有明確的結果。