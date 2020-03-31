新冠肺炎再增16例「機場攔檢7例」　2本土個案都自行就醫

▲中央流行疫情指揮中心記者會_陳宗彥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增16例新冠肺炎確定病例，其中有2例本土，14例境外。境外移入病例以機場攔檢7例最多，其它依序還有居家檢疫4人、自主健康管理2人、居家隔離1人，本土病例都是自行就醫。目前國內累積322例確診，分別為276例境外移入及46例本土病例，確診個案中5人死亡，39人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心表示，今日新增為案307~322，其中2名本土個案分別為70多歲男性(案307)及20多歲男性(案322)，近期均無出國史。其中案307曾與案122(土耳其境外移入)聚餐，3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診；目前已初步掌握接觸者共46人。

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指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，目前初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增之14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

指揮中心表示，案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。案321於2月9日至3月20日至瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人(案294)確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並於今日確診。其餘境外移入個案詳情請參閱新聞稿附件。

▲0331新增16案例。（圖／截自衛生福利部）