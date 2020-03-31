快訊／防疫優先！新北市拍板開議延後一個月　會期改為5/15 - 7/23

▲新北市議會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／新北報導

為避開疫情高峰期，新北市議會31日拍板決定延後一個月開議，從原訂4月15日改至5月15日。

武漢肺炎疫情嚴峻，花蓮縣議會日前召開臨時大會，決議暫緩定期會，再視疫情擇期開議，創下全國首例，外界也關注是否其他縣市議會將跟進。

雙北市議會31日上午召開程序委員會，台北拍板4月15日如期開議，但議場內僅一級局處長列席，幕僚僅可在小房間，避免超過室內100人規定，但新北市最後則一致認為防疫優先，決議5月15日才開議，延後一個月。

因應新冠肺炎疫情升溫，新北市議會依中央流行疫情指揮中心公布之公眾集會因應及社交距離指引「避免室內100人以上之集會及保持適當社交距離」，經議會程序委員會決議，第3屆第3次定期會會期訂於5月15日起至7月23日止。

新北市議會因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫應變措施：

一、 於本會入口設體溫量測站，額溫超過37.5度者不得進入議會。

二、 開議期間，議事廳僅允許本會議長、副議長、秘書長及議員、各局處首長、府會聯絡正副執行長及必要工作人員進入，各局處府會聯絡人不得進入(包含開會前、中、後)，前門禁止進出，後門由警衛管制人員進出。

三、 記者席進出需遵守本會相關規定。

四、 旁聽席暫停開放。

五、 原議事廳聯絡人簽到簿改設於聯絡人座位處，並確實簽到。

六、 第一線工作人員皆須佩戴口罩。

七、 必要時將議事廳電動門保持開啟，維持通風。