騎腳踏車被狗狂追怎辦？全力狂踩還是被纏上...過來人授撇步秒解

▲許多人都有被狗追的經驗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

許多害怕狗的人走路、騎腳踏車時都會提心吊膽，瘋狂往後看，深怕有狗跟在屁股後面，一旦被狗追就會嚇得魂飛魄散。近日就有一名網友發文詢問大家，騎腳踏車被狗追時該怎麼辦，話題一出掀起網友的討論。

原PO在PTT上以「騎腳踏車被狗追時該怎麼辦」為題，表示自己剛剛騎腳踏車去附近的學校晃，結果被一隻很兇的狗狗追，他使出全力狂踏，還是一樣甩不掉那隻狗，遇到這種狀況到底該怎麼辦，「是不是看我太可愛想咬一口阿？」

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話題一出後，許多有過相關經驗的網友分享抵制策略，「認真回，停下來摸他他就不會追了」、「停車下來用牽的走過」、「下車就跑了」、「停車後把單車對著他，通常狗狗會怕」、「下次看到他主動追回去，給他幾次印象以後就不敢了，很多狗都欺善怕惡」、「停下來狗反而會怕」、「拿顆石頭或什麼東西往牠方向丟，牠就跑了」、「停下來，把腳踏車高舉過頭」、「停下來換你追牠」。

也有網友開玩笑的說，「繞回去咬牠」、「認真講，輾過去，這種爛狗真害死人.....」、「抓起你的腳踏車跟狗打啊」、「回頭衝撞牠」、「準備石頭砸牠」、「先跌倒在哭著報警」、「拿腳踏車砸狗」。