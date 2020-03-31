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影／老婆癌逝！癡情夫寫「1012封信」：花上一輩子...向她告別

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記者許凱彰／採訪報導

「把一生的願望都許給妳，仍喚不回一口氣。」2017年正在懷孕的薇薇被診斷出罹患癌症，老公Freddy為了鼓勵他，幫她在Facebook上成立了「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」的粉絲專頁，分享抗癌的心路歷程。

老公Freddy把一生所有的所有願望都許給老婆，希望她康復，但老婆還是過世了，原本腹中的孩子也沒能留下來。他說，他此生再也不許願了，從老婆離開的那天起，他每天寫一封信給過世的老婆，「要花上一輩子... 來向老婆告別」。

▲▼老婆癌逝！癡情夫寫「1012封信」：花上一輩子...向她告別。（圖／翻攝自一件襯衫）

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▲老婆癌逝，他要用一輩子跟老婆道別。（圖／影音平台《一件襯衫》提供）

「我們」的願望清單，如今只剩下「我」。薇薇在離開前對Freddy說了3次「我愛你」之後就離開了，在她心跳停止後Freddy在她耳邊說著：「老公答應你的事情，我還是會帶著你完成。」

Freddy每天都會對著她的牌位說說話、跟她說晚安、買她最愛吃的東西、準備兩雙碗筷、帶著她的安全帽去環島，甚至為了他們倆曾經的創業夢，開了一間餐酒館「愛薇餐酒館」。每完成一件事Freddy就感覺心情好一點，時間讓他離薇薇母子又近了一點，但又覺得薇薇離他多遠了一點，這是一場很漫長的告別。

▲▼老婆癌逝！癡情夫寫「1012封信」：花上一輩子...向她告別。（圖／翻攝自一件襯衫）

除此之外，Freddy每天在自己的Facebook上都會寫一封信給薇薇，至今超過三年，寫了超過1012封信。他直言，「我是一個過了交配期的男人，只想找個穩定期的女人陪我一起思念你。」雖然薇薇生前曾經說過，過了一年就可以交女朋友，但Freddy卻一直沒找到能替補上薇薇的那個人。

薇薇已經離開三年，至今Freddy仍每天在自己的Facebook寫一封信給他，他說他還會繼續寫下去。這是一場漫長的告別，要用一生去說再見。

▲老公帶薇薇去環島（圖／翻攝爆廢公社）

▲癡情老公帶薇薇去環島。（圖／翻攝爆廢公社）

透過Facebook的社群媒體，許多人被薇薇與Freddy的愛情激勵，有人看了信後，有了面對困境的勇氣，曾經有一個人的太太也因病過世，他因此身陷痛苦多年，所以也天天寫一封信給太太，直到遇見Freddy他才知道原來瘋子不只他一個，他們約好2024年，他們兩個大男人，要帶著4個人的靈魂一起去看極光。

▼薇薇已經離開3年了。（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

抗癌正妹人妻施柏薇仍不改樂觀本性，甚至還自嘲：一定是我太美，老天爺才給我的小考驗。（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

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