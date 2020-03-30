在菲國一直服用抗生素跟類固醇！官員之子停藥後才發病　陳時中：以後都要註記

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土，針對國人關注的從菲律賓返國確診的觀光局長官之子案277，莊人祥表示，當初在國外沒有發燒，是因為他一直有在吃抗生素跟類固醇，等到20號回國後進行居家檢疫才停藥，22日就出現發燒症狀。

由於觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過案277而確診，有媒體提問為何案277發病時間比269晚這麼多，莊人祥表示，其實案277在1日時就有出現喉嚨痛發燒等症狀，但因為他當時一直有在服用抗生素跟類固醇，其他時間沒有出現症狀，在20日回台居家檢疫後開始停藥，22日就出現發燒症狀，因此案277的正確發病日應該是22日。

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陳時中補充，由於他在菲律賓有住院，台灣要求14天內有喉嚨痛或發燒等其他症狀吃藥要註記，回推他的住院時間剛好超過14天檢疫期，所以一開始才會沒有發現，之後會要求若有吃藥等症狀也都要註明在居家檢疫調查表中。根據指揮中心公布資訊，案269為30多歲北部男性，23日、24日時出現肌肉痠痛、腹瀉、發燒等症狀，也因此分別前往診所、醫院就醫，不過狀況沒有改善，25日被醫院採檢通報，28日確診罹患新冠肺炎。該個案活動範圍以職場、住家為主，已經掌握同住家人、職場接觸者等共7人，會再進一步匡列就醫接觸者，同時調查個案發病前，是否有其他高風險暴露史。

指揮中心發言人莊人祥證實，案269跟案277在20日時有接觸，2人沒有叔姪關係，應該是待他有如叔姪，當天喝咖啡時，還有案277的爸爸在，應該有3個人在喝。

案277為境外移入個案，為本國籍20多歲的男子，去年12月15日至今年3月20日都待在菲律賓工作，3/26通報，3/28確診，發現管道為居家檢疫期間，症狀為喉嚨痛、發燒。

由於案277傳染給了案269及其他案例，對於案277下機後沒有立刻返家，而是在外頭喝咖啡，是否違反居家檢疫規定將會開罰的疑問，陳時中表示，目前是規定要按照安排路線前進，倒沒有規定不能在機場內做長時間逗留，畢竟顧慮到有人可能患有糖尿病，無法長時間未進食，因此允許他在機場做這些行為，至於跟社會的相關接觸則是希望減到最低，目前不會對案277開罰。