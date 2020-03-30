香港恐成「下一個義大利」…醫療系統達臨界點　袁國勇：開始失控了！

▲香港新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎疫情蔓延，周日（29日）新增59例確診，目前累計至少641例確診及1例疑似。此外，公立醫院隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%。港大微生物學系講座教授袁國勇今（30日）早接受港台節目訪問時表示，現時情況非常嚴峻，直言「開始進入失控狀態」。

據《香港01》報導，袁國勇表示，香港處理初期疫情的成功，是由於市民非常合作，但目前部分市民開始不注意防疫；同時3月19日前從外國返港的市民未有接受檢測或隔離，或導致大量社區傳播鏈出現，「目前急需切斷相關傳播鏈，市民應該增加社交距離。」他警告，香港的檢測數字仍很低，若疫情繼續惡化，或會變成如義大利北部地區的慘況。

為應對目前醫院隔離病床爆滿的情況，袁國勇建議，可逐步將部分患者由最高級別病房，先轉移至第二級別的「二線隔離病房」；隨後，部分輕症患者可以入住駿洋邨等檢疫中心或隔離設施，待病毒量低時可回家隔離。不過，他也強調，相關措施要一步一步做，目前情況尚未到要讓輕症患者入住檢疫中心的地步。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受訪問時也表示，若香港新增多400至600宗個案，「香港醫療系統則會瀕臨崩潰，目前本港醫院醫院病床不足，正觸及醫療系統臨界點。」

對於病情穩定的輕症病人，何栢良認為，讓他們離開醫院到別處隔離是可行做法，但一定不能家居隔離。他表示，輕症病人仍有傳染風險，若在醫院外隔離要想辦法源頭控制，包括病人及非病人要分隔不能互相接觸，同時要確保排污設施安全，不能讓帶有病毒的糞便透過排污系統傳播。

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