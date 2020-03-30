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酒駕衝進邊溝...袈裟男要不到水喝大暴走！咆哮怒踹救護員

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▲ 袈裟男酒醉車禍為了1杯水，竟出腳踢救護人員 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 袈裟男酒醉車禍為了1杯水，竟出腳踢救護人員 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣卑南鄉美農村東成附近今日凌晨3點多發生車禍意外，消防局派遣卑南91車勤，先載送1名林姓傷者送醫，另1名楊姓傷者在救護車上討水喝，救護人員稱車上無飲用水，楊男竟大聲喝斥，並出腳踢向救護人員，只好由員警先帶回派出所，後派遣卑南91送至醫院處置。

消防局表示，身著袈裟的楊姓男子踼踹任姓救護員後，隨即被警方人員帶回初鹿派出所，救護車因而先將同車另一林姓男子送醫；楊姓男子經警方初步偵詢後，由卑南分隊再次出動救護車前往初鹿派出所將楊姓男送醫。

警方指出，來自新北市的48歲楊姓男子，疑因酒駕車輛衝進道路邊溝，楊在救護車上要水喝不成，竟大怒咆哮及用腳踼任姓救護人員，楊姓男子經送醫後，抽血檢測換算酒精濃度達每公升0.69毫克；他涉犯踼踹任姓救護員部分，因救護員未被踼中，也不想提告，且未達涉犯妨礙公務罪責，警方僅依公共危險罪嫌將楊移送法辦。

台東警分局也呼籲，在此武漢肺炎疫情延燒之際，警方取締酒駕之執法行動未曾停止，將在力行相關防護、消毒措施下持續加強取締酒駕，請民眾千萬不要酒後開車，害人又害己！

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