拒戴口罩！西安外籍男「手機狠砸」防疫人員遭限期離境

實習記者陳妙津／綜合報導

因應新冠病毒疫情擴散，大陸大多數區域都須戴口罩才能放行。陝西西安一名外籍男子29日返回住所時，因未戴口罩被防疫人員攔下勸告，卻心生不滿，不僅拒絕戴上口罩，更不斷辱罵防疫人員，而後還拿手機砸向對方，該男事後遭警方帶走，並因其行為擾亂公共秩序，遭罰行政處罰及限制出境。

據陸媒報導，從網路上曝光的影片可見，事發地點在西安市南飛鴻廣場附近，該名外籍男子和防疫人員僵持小區門口，卻仍拒絕配合戴上口罩，不斷以髒話辱罵防疫人員，最後更忽然暴怒，直接將手機大力砸向對方。

▲▼西安外籍男拒戴口罩還供及防疫人員，遭處限制出境。（圖／翻攝自Youtube／zs Xie）

警方接獲報案後，立即趕往現場將該名外籍男逮捕調查。西安市公安局雁塔分局事後於微博上表示，外籍男的行為擾亂公共秩序，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》和《中華人民共和國出境入境管理法》有關規定，給予其行政處罰並限期出境。

這則影片也在網路上引起網友熱議，「驅逐出境，永久拒簽」、「終於對洋大人敢依法處理了，越不處理人家越看不起你。」、「哪兒來的回哪兒去，別在我家添亂了」、「幹得漂亮」、「危害自己就算了，別害我們國家。」、「將他永遠拉黑」、「沒素質的就直接永遠別想來」。