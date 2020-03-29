案268工作室老闆「嚴重肺炎、血氧降低」　轉加護病房治療中！

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者宋良義攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（28）日公布新增個案當中有2例本土病例無出國史，感染源待釐清。其中1名案268為北部50多歲男性工作室老闆今傳出轉進加護病房，指揮中心表示，該個案屬於嚴重肺炎，27日就因血氧降低轉進加護病房，但未使用呼吸器。

指揮中心發言人莊人祥說，案268從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後續經治療後症狀改善於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報確診；而該個案也讓指揮官陳時中也坦言「這案比較複雜」。

請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，該個案出現肺炎、咳嗽和發燒等症狀，屬於嚴重肺炎，且因發現血氧降低，在27日就轉加護病房治療中；而根據目前調查記錄看起來除就醫之外，沒有去別的地方，其就醫流程包含1診所、2家醫院，活動相對單純。

目前指揮中心已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，當中6人需採檢，5人為同住家人、職場同仁，還有1名醫院醫護出現症狀採檢，1採陰性。後續也繼續瞭解相關活動、暴露史，釐清感染來源。