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案268發病一個月才確診！國內已有8例本土個案「感染源不明」

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▲▼283,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲國內已經確診283例新冠肺炎確定病例，其中241為境外移入，42例本土。( 圖／曾梓倩製）

記者洪巧藍／台北報導

隨著國際疫情升溫，近期境外移入病例大量增加，但今（28）日又確診2名本土病例，沒有出國史，感染源還在調查當中，其中案268北部50多歲男性從發病到確診中間約有1個月時間，匡列接觸者達102人，讓指揮官陳時中坦言「這案比較複雜」。統計國內283例個案中，共有8例感染源不明，包含案24、27、34、100、134、156以及今日新增的案268、269。

▲▼283,肺炎,關係圖,每日新增,03/28。（圖／曾梓倩製）

請繼續往下閱讀...

▲3/28新增16例確定病例，2例本土，14例境外移入。（圖／曾梓倩製）

指揮中心發言人莊人祥說明，案268為50多歲男性，是工作室老闆，從2月28日到3月18日出現咳嗽、喉嚨痛發燒等多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，前面三次都被當成一般感冒，後經治療後症狀改善於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報今日確診。

至於案269為30多歲男性，工作為內勤人員，莊人祥表示，個案從3月23日開始陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒等症狀曾三次就醫，23日先到診所因為腹瀉被診斷腸胃炎，24日到醫院評估為流感，未快篩直接開立抗病毒藥物，25日到同一醫院就醫見症狀無改善，被通報新冠肺炎採檢確診。上述兩人的感染來源都還在釐清當中。

▲▼疾管署說明武漢肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

在這兩例之前，國內已經有6例感染源不明個案，包含比較早期的案24、27、34，這三案病況相對嚴重，且有發生群聚案件，案34更為國內首起院內感染群聚的指標個案，惟發病時間推算已超過潛伏期，而案27也於3月21日死亡；至於比較近期的個案則為案100、134、156，其中156為首起養護機構護理師確診，案情都還在釐清當中。

案24是北部60多歲女性，近2年無出國史， 1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22至1/29四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院。

案27是北部家庭群聚的80多歲男性，2/6出現咳嗽、流鼻水等症狀，2/9因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，2/16出現呼吸急促情形轉至加護病房，2/20由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於2/21通報採檢送驗，於2/23確診，3/21死亡。

案34是北部50多歲女性有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2/14因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，2/21起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，2/26診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，2/28確診；由於個案近期無國外旅遊史，研判於國內感染，接觸者疫調正積極展開中。

▲0328指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

案100是南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

案134則為中部30多歲女性，3/17出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診。周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，指揮中心已積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

案156是一名養護機構護理師，3/12自覺有發燒未就醫，於3/16就醫後返家，3/20再度就醫後採檢，於今（22）日確診，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

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