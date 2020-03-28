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「里長一直發口罩！」　教主主持廣播節目控北市里長囤口罩

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乾龍精舍負責人全笳卉（右）在廣播電臺開節目攻擊台北市永和里長。（翻攝台灣血液中心官網）

▲乾龍精舍負責人全笳卉（右）在廣播電臺開節目攻擊台北市永和里長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣密宗乾龍佛教會創辦人全笳卉在台灣廣播電台等多個電台主持《世間人》節目。本刊接獲爆料，全笳卉2月初在電台中點名台北市北投區永和里里長曾富榆的辦公室有貨車載運整箱口罩過去，還發口罩給里民，呼籲聽眾如果沒有口罩，可去找該里長要。

爆料者提供全笳卉在節目中錄音，內容提及，2月4日全到永和里辦公室拜訪曾富榆，「我就看到里長一直在發口罩，哇！那口罩都是整包整包的，1包可能是50個、100個！」「哇！接下來還有車喔！整台的貨車，載整箱整箱的口罩，好大一箱！」

請繼續往下閱讀...
台北市北投區永和里里長曾富榆。

她還說，很多民眾到藥房排隊，從半夜排到隔天中午都買不到1片口罩，「我真的要跟全台灣的聽眾朋友講，如果你欠口罩，你就要來這個北投永和里的里長，去找她要，她好像沒在賣，用要的就有，關係夠的都給你整盒的，關係不夠的可能就給你幾片！」全笳卉最後還點名永和里里長叫曾富榆，卻把木字邊的「榆」說成「宋楚瑜的瑜」。

全笳卉本名全紫綺，創辦台灣密宗乾龍佛教會並在新北市蘆洲主持乾龍精舍，有不少信徒，長年與黃河（本名黃輝進）一同主持電台節目《世間人》，《蘋果日報》曾於2005年7月報導稱該電台節目賣藥稱有療效，要信眾把藥當飯吃，全與黃提告後認定《蘋果》未盡查證義務，台北地院判黃、全二人勝訴。

不過，本刊查閱國家通訊傳播委員會（NCC）對廣播事業裁處案件一覽表，發現2015年6月23日播出的《世間人》節目曾因推薦「補財庫、添福添壽、金條、福袋（結緣）、聖香、五方金」等特定商品，且主持人談論蘆洲乾龍精舍佛祖靈感、有求必應，認定節目形式明顯為特定商品宣傳，涉嫌違反《廣播電視法》節目未與廣告明顯分開的規定，對該電台處以警告處分。

本刊27日致電乾龍精舍欲向全笳卉查證本案，但該精舍志工表示全笳卉本週人不在北部，無法與其取得聯繫。


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