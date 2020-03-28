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女警大鬧市議會！辱罵同事「三八離婚沒人要」　遭起底…先生是分局長

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許姓女警（右）因不滿同事陳姓女警（左）在臉書上暗諷她，當眾對陳咆嘯辱罵。

▲許姓女警（右）因不滿同事陳姓女警（左）在臉書上暗諷她，當眾對陳咆嘯辱罵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議會爆發駐警隊女警之亂。一名許姓女警因排班問題槓上陳姓女警，由於許的丈夫是分局長，陳因此在臉書暗諷：「分局長夫人是鍍金的，橫著走！」許不甘示弱，跑到正副議長室門口大罵陳：「離婚沒人要！」

台北市議會爆發女警上演鬥爭戲碼，不僅辱罵同仁，還造謠長官貪汙。

此外，許還因考績被打乙等，向市警局胡亂檢舉長官、同事貪汙，甚至「假傳聖旨」，把上級長官騙到議長室門口「罰站」。一連串荒腔走板的行徑，惹怒了議長，最後包括許、陳在內，駐警隊4名女警通通被調離議會。

3月26日下午，台北市議會駐警隊進行勤務交接，原本從台北市警局交通大隊借調的4名女警，通通歸建，改由保安大隊的女警接替。這看似平常的輪調，背後卻暗藏女警們勾心鬥角、相互攻擊，最後導致兩敗俱傷的內幕。

許女（左）個性敢怒敢言，因認為班表不公等事由，槓上駐警隊長官、同事。

許、陳2名女警爆發糾紛，市警局決定借調台北市議會的4名女警通通歸建。（翻攝畫面）

熟知議會生態的A先生告訴本刊，駐警隊的同仁原本相處融洽，大家都謹守本分，一直相安無事。不過，最近卻因為排假爭議，女警們互不相讓，最後甚至上演內鬥戲碼，鬧到連議長陳錦祥都看不下去，決定出手整頓。

保安警察大隊針對市議會駐警隊近期糾紛表示，已責令單位主管及幹部應再加強內部管理，並注意勤務規劃應秉持公平、公正的原則，對於同仁的反映意見應予重視，可加以研商評估，並利用勤前教育或適當時機，多加溝通說明，以維團體紀律。至於女警互罵糾紛，保安大隊則表示雙方均未涉及違法，因此不予置評。


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