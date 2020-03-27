▲防囤藥採購限令出爐！醫院、藥局「進貨超過月用量1成」需通報。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

為避免藥品供應鏈不穩，造成市場囤貨、供貨不均問題，食藥署已於3月17日發布「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，要求醫療機構或藥局採購藥品，應以前一年月平均採購量為原則，若超過平均實際用量一成以上，應向食藥署通報同意，方可出貨。如果外界發現有異常囤貨通報，食藥署將進行評估調查，並依違反公平交易法開罰。

新冠肺炎延燒全球，台灣確診人數也來到252人，先前已有藥廠通報抗甲狀腺藥物原料藥因疫情缺貨，但食藥署已先幫藥廠找到同成份替代藥品，確保病患權益不受損。而隨著大陸原料廠陸續復工，缺藥問題也暫時獲得緩解。

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食藥署藥品組科長張連城受訪時表示，新冠肺炎疫情爆發後，有多家社區藥局反應藥品供貨不穩，為避免民眾拿不到藥，食藥署已針對社區藥局通報訂貨困難品項，函請藥品許可證持有者，按日回報藥品庫存量、出貨至醫療機構及社區藥局之數量及其佔比，並請相關醫療院所回報108 年1月1日至109年3月31日期間藥品進貨量及庫存量等採購資料。

回報資料含各月平均用量、月進貨量、月庫存量等。張連城表示，依據3月23日至3月25日期間藥商填報藥局端藥品供應量約佔總出貨量25%，未來如查許可證持有者及醫療院被發現有囤貨情形，食藥署將會同地方衛生局啟動實地稽查，若影響市場，恐被依公平交易法開罰。

食藥署呼籲藥商、醫事機構及醫療專業人員，如有藥品短缺之虞，應儘速於食藥署「藥品供應資訊平台」通報；如有發現異常囤貨情事，可向食藥署專案信箱「 tfdawatch@fda.gov.tw 」通報，以維護藥品供應秩序，共同維護防疫期間藥品穩定供應。