新冠肺炎增17例確診　7例機場攔截、2本土案例是確診者家人

▲0326中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增17例確診，包括15例境外移入、2例本土，總確診人數來到252人。指揮中心指揮官陳時中表示，今（26）日公佈案例，有7例是機場攔截、6例居家檢疫、3例居家隔離，1例自行就醫。另有2例本案例，都是先前確診者的同住家人。

中央流行疫情指揮中心公布國內新增17例新冠肺炎（COVID-19）病例，包括15例境外移入、2例本土。本土病例(案246、247)均為境外移入個案的接觸者，其中案246為60多歲男性，為案209(美國移入)同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228(荷蘭移入)同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

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陳時中表示，新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。本週境外移入國家，以英國佔多數。

指揮中心指出，境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診(案170、189)，案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

▲新冠肺炎新增17例確診。（圖／衛生福利部）

▲17例確診肺炎關係圖。（圖／者陳昱璇製）