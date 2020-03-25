譚德塞遭爆「黑歷史」！曾因霍亂出大包　醫師集體撻伐：無法饒恕

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞遭美國醫師團體撻伐。（圖／美聯社）

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新冠肺炎疫情嚴重擴散全球，但自從今年初於中國爆發後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞卻屢遭外界質疑，為了維護中國，提及疫情避重就輕。有外媒指出，2017年非洲國家發生的霍亂疫情中，譚德塞就因處理不當遭美國醫師團體撻伐。

根據《國家利益》報導，2017年美國醫師團就曾指控譚德塞沒有正確處理當時在蘇丹發生的霍亂，蘇丹官方當時稱，病情是飲用水不潔導致的嚴重水瀉，結果卻使蘇丹疫情爆發。

醫師團體給譚德塞的聯名信件中用字遣詞相當嚴厲，「蘇丹發生的疫情顯然是大規模霍亂，你的沉默應該受到譴責」、「未來在紀錄這筆歷史的時候，你無法饒恕的作為將被攤在聚光燈下」，指控譚德塞與疾病持續蔓延所帶來的折磨和死亡無法脫離關係。

《國家利益》引述《紐約時報》報導指出，在譚德塞接任世界衛生組織秘書長的數個月前，美國公共衛生學者戈斯汀（Lawrence Gostin）指出，衣索比亞分別在2006、2009、2011年爆發霍亂，時任衛生部長的譚德塞任由許多官方掩蓋真相的情況發生，「譚德塞是一名富有同情心且稱職的衛生官員，但他在當時有責任告訴掌權者真相，誠實地對疫情進行調查和回報。」

世界衛生組織中有官員抱怨，衣索比亞官方在上述疫情期間並無就疫情狀況誠實報告，強調檢測是否為霍亂非常簡單，且只需花費不到2天的時間。

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