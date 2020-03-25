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快拿出發票對獎！小7花35元買茶飲中千萬、全家3元影印中1百萬

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▲▼每日六百萬份口罩分到超商，每人每日限購三片。（圖／記者黃士原攝）

▲小七開出4張千萬大獎。（圖／記者黃士原攝）

記者陳涵茵／台北報導

又到了統一發票開獎時刻，1、2月中獎號碼出爐，小7本期開出4張千萬大獎、3位200萬得獎者，雲端發票專屬獎有1位百萬得主，消費者最少只花35元買茶飲就幸運中千萬。

統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣南投市宏旺門市購買50元的CITY CAFE咖啡；一人在彰化縣社頭鄉金佳旺門市購買35元茶飲；一人則在台南市永康區砲校門市購買190元民生用品，一人於新竹縣竹北市強興門市購買90元民生用品。

▲▼統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在台中市西屯區友達光電門市購買CITY CAFE咖啡；一人在台南市柳營區小腳腿門市購買共53元的統一麵包、茶飲；一人則在台北市信義區惠安門市購買日用品、飲品共花費328元。另外，一位雲端發票專屬獎百萬得主，在台北市中山區國京門市購買日用品共花費46元。

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

▲109年1、2月統一發票中獎號碼。（圖／記者林懿捷製圖）

全家便利商店則共開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林潭興店，花費35元購買Let's café中杯熱美式幸運中獎，另一位消費者於宜蘭金泰店，花費90元中獎。

特獎200萬元開出2組，分別自基隆吉市店及太保嘉新店開出，太保嘉新店消費者花費10元購買飲料，幸運獲獎。頭獎20萬元則開出4組，分別在台北光輝店、台北福澤店、太平勤利店及台北直學店，消費者多半購買飲料、零食商品。其中台北福澤店的消費者，只花28元購買FMC天然水就得20萬大獎。

此外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出2組，分別自頭城車頭店及花蓮新美店，其中消費者於頭城車頭店只花3元影印就幸運獲獎。

財政部3月25日公布最新一期中獎號碼，千萬元特別獎號碼為12620024、200萬元特獎號碼39793895，頭獎號碼（20萬元）3組分別是67913945、09954061、54574947。這期統一發票增開六獎號碼1組，末3碼為007。

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