陳時中：武漢台商「暫不取消註記」　需搭包機回台集中檢疫14天

▲0325中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

湖北省除了武漢市外，已於今（25）日零時起恢復對外交通，武漢市也於4月8日解除隔離。指揮中心指揮官陳時中表示，會讓武漢台商回台，但須居家檢疫14天。不過，現傳出行政院表示，不會取消武漢台人註記，會採包機模式持續與陸方交涉。陳時中表示，當然是聽行政院的，暫時不會取消註記，返台需採包機模式。

陳時中表示，當時註記武漢台人，是因為武漢封城，他們因為封了城而不能出來，而不是台灣註記身份而不能離開。當時也因為封城，認定該地區有高風險，因此才把他們註記，為了高風險管理上的必要。此時指揮中心就會註記行蹤，不要以「散客」方式回台。

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不過，陳時中也坦言，他昨天在記者會後詳細了解陸方措施，發現並非完全解「解封」，而是在管理措施安全的形況下，對於復工與經濟流動，放寬交通限制。他強調，「解封與解註記是兩回事」，在這樣的情形下，還需觀察真正的內部風險，是否與世界評估的風險相等，才能做後續註記解除。

「因此，我們認為，武漢台商需要有觀察期。」陳時中表示，武漢台人返國在方向上，還是以包機為準，當然也不排除會有定點、定時的航班，將把風險匡列在一定時間內，後續仍需海基會與陸委會協助安排。

而包機返台後，依然要採集中檢疫，而非居家檢疫。陳時中笑道，而第二批武漢台商解隔離，滿意度有95%，「相信下次我們把頻道用多一點，滿意度會更高。」