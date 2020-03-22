林佳龍曝「禁來台轉機」背後決議過程　喊話再擴大航空業紓困

▲因應疫情嚴峻，桃園機場全面加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日零時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。對此，交通部長林佳龍曝光政策過程，另外，也宣布會再進一步擴大紓困航空業、機場相關產業的力道，感謝國籍航空的配合。

林佳龍在臉書PO文指出，台灣3/19起限制外籍旅客入境，每天僅有4、5千人來台轉機；雖未入境，但我們仍注意到，來自各國的旅客，在空側等待下一班飛機的時間，因為無法確實分流，隱藏疾病傳染風險。而且已經傳出，有些中國旅外的留學生，計劃藉由台灣轉機回大陸。

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▲林佳龍表示，有注意到轉機客成防疫破口，因此交通部赴指揮中心開會，很快做成加嚴邊境管制的決議。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍說，昨天交通部到疫情指揮中心開會，很快做成加嚴邊境管制的決議，避免過境成為防疫缺口，為此要特別感謝國籍航空配合。以北美航線為例，目前搭機僅3-4成為國人，6-7成為來台轉機旅客，這樣的決策確實再一次衝擊航空業營收，強調會進一步擴大紓困航空業和機場相關産業的力道。

林佳龍強調，兵貴神速，長痛不如短痛！期盼這兩周的禁轉機措施，能減緩疫情擴張的趨勢，守護國門，守護國人健康。

對此，華航集團（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）表示，配合政府防疫政策，自2020年3月24日零時開始（台北時間，GMT+8）至2020年4月7日止起飛航班，停止接受登機來台灣轉機之旅客。敬請搭機前再次確認航班資訊，旅客如因無法搭乘者，請參閱各航官網退改票資訊。

▲長榮表示，配合政策，3/24起不再承載經台灣轉機的旅客。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空也表示，將配合中央流行疫情指揮中心之規範，3月24日凌晨零時起至4月7日，不再承載經台灣轉機的旅客，在現階段非常時期，會儘量維持基本運能，以輸運滯留海外旅客、留學生、台商返台為主要任務，並將進一步依防疫政策及市場需求，做必要之航班調整。

中華航空

請參閱「各國規定而無法入境、轉機或需要隔離檢疫者之退改票作業辦法」（https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=37982-7030）。

長榮航空

請旅客至本公司官網之「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」查詢，網址為：https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html。

華信航空

請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」（https://reurl.cc/1xYj3Y）。

台灣虎航

請參閱「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」（https://web.tigerairtw.com/zh-tw/20200205/）。