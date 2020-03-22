美軍成功試射「高超音速滑翔體」　以至少5馬赫擊中目標

▲美軍的目標是在2020年時，完成高超音速滑翔體系統的所有部署。（圖／取自The U.S. Army官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美軍19日在夏威夷考愛島（Kauai）的太平洋導彈靶場設施（Pacific Missile Range Facility）進行了一項試射，成功發射了通用高超音速滑翔體（C-HGB），且以至少5馬赫的速度擊中目標，可以說是近年來最大的突破。

根據DefenseNews報導，美國海軍戰略系統計劃總監、海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）表示，這次的實驗是建立在2017年的第一飛行試驗（Flight Experiment 1）獲得成功的基礎上，當時通用高超音速滑翔體持續實現穩定的高超音速計劃。

此外，沃爾夫還表示，在最新的實驗中，系統完全可以承受額外的負載，這一切都要歸功於政府、產業和學術機構的高超技術與支持。此外，在試射的過程中，他們還進行了數據追蹤和採集，且已經準備步入下一個階段，增加高超音速的打擊能力。

據報導，國防部高超音速發展計劃副主任懷特（Mike White）表示，高超音速系統已經準備成為陸軍和海軍所使用的武器，同時也是是目前最主要的研製任務，而目標是在2020年完成所有的部署。

值得一提的是，外界曾質疑美軍研製高超音速系統的能力，認為無論是大陸還是俄羅斯都遠勝於他們，而這次的成功試射無疑是美軍近年來最大的突破。