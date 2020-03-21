吳釗燮越洋接受專訪　加拿大媒體大讚台灣「防疫優於世界各國」





▲吳釗燮接受加拿大越洋專訪。（圖／翻攝自外交部臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，台灣優異的防疫工作受到世界肯定。外交部長吳釗燮19日接受加拿大的廣播媒體專訪，主持人在節目中大讚台灣防疫表現優於世界其他各國，吳釗燮則分享台灣的防疫經驗。

吳釗燮19日接受加拿大廣播公司（Canada Broadcasting Corporation, CBC）週五晚間新聞雜誌電視節目Marketplace主持人David Common視訊連線訪問，就我國武漢肺炎（COVID-19）防疫成果進行對談。

主持人讚揚台灣防疫成果優於其他各國，並詢問台灣有哪些成功的防疫措施可供加拿大參考？吳釗燮表示，台灣的成功是因為反應迅速，及早啟動防疫措施，去年12月當台灣發現中國大陸武漢出現類似SARS病例時，就派專家前往了解，並隨即成立專案小組，待更多病例出現後便立刻成立中央流行疫情指揮中心，以衛福部為核心，集合政府各部門的力量，包括由經濟部處理紓困及醫療物資，外交部觀察國際疫情狀況並即時因應，還有境管單位實施邊境管理等。

吳釗燮指出，另一個成功的關鍵是，台灣擁有高覆蓋率的健保制度，使得口罩得以隨健保卡配發給每位國民，同時也利用大數據分析掌握與確診病患的接觸者，以追蹤後續疫情。最重要的是持續發佈透明的疫情資訊，由於這種公開透明的方式為民眾所信任，因此大多數的民眾願意配合政府所宣布的防疫政策。

主持人提問要給加拿大最重要的防疫建議為何？吳釗燮強調，政府資訊應越透明越好，加拿大是民主國家，相信自然可達到資訊透明。吳釗燮也呼籲，待疫情趨緩時，加拿大、美國、台灣、日本及歐洲等理念相近國應共同討論，研擬出一套因應如武漢肺炎等流行疾病的對策，若各國需要台灣的防疫經驗，我國也將樂於分享。

被問及如何因應防疫資源不足的問題，吳釗燮回應，台灣雖然有許多民間企業生產防疫物資，仍要求國營企業加入生產，並將資源投入如學校等最需要的地方，同時也進口防疫物資，以確保供給無虞。

至於台灣如何因應陸續返國的民眾，吳釗燮表示，所有返國的民眾均會被要求進行14天居家檢疫，並需配戴設有GPS的防疫手機，以便中央流行疾病指揮中心掌握行蹤。而在機場也設有入境防疫系統，出現高燒等武漢肺炎相關症狀的旅客必須在機場進行檢測。未出現症狀的旅客則需在家檢疫，在國內無居所的旅客則會被安排至檢疫及隔離中心。

加拿大廣播公司為加拿大重要國營媒體，也是加拿大成立最久的廣播集團，旗下節目涵蓋廣播、電視及數位媒體，播出語言以英、法文為主。