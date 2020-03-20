11天內飛新加坡、美國、日本！美籍男洽公返台當日即發病

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增27例確診病例，24例境外移入、3例本土入境，全台累積染病案來到135人、2死，其中，美國境外移入個案共有7人。

案123為一名美國籍40多歲男子，於3月8日至3月10日前往新加坡，3月10日至3月18日飛往美國加州、3月17日至3月18日再赴日本東京洽公，返台當天出現發燒、倦怠症狀，3月19日通報、今日宣布確診。

請繼續往下閱讀...

另有2例為案85同行友人（案118、121）研判2人與案85在美國旅遊期間遭感染，為一起境外群聚事件，截至目前共3人確診。今日確診27案中，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於3月6日至18日，發病日介於3月5日至18日，旅遊國家包括美國、加拿大、法國、盧森堡、比利時、埃及、英國、墨西哥、德國、波蘭、西班牙、葡萄牙、日本、新加坡、奧地利、荷蘭、菲律賓、土耳其等，其中8人曾有多國旅遊史。

中央流行疫情指揮中心表示，新冠肺炎已達全球大流行，包括拉丁美洲、非洲及大洋洲影響範圍不斷擴大，病例數近期快速增加，基於國人從事國際旅遊均有感染風險，指揮中心宣布自台灣時間3月21日0時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，國人應避免所有非必要之出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫。