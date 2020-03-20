台灣全面提高邊境管制　陳怡珍籲市府加速提升防疫旅館數量

▲台南市議員陳怡珍指出，為因應檢疫需求，市府加速提升防疫旅館數量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣自3月19日凌晨開始，全面提高邊境管制，非本國籍一律限制入境，不管本國人或非本國人，只要是入境一律居家檢疫14天，台南市議員陳怡珍20日指出，為因應檢疫需求，市府加速提升防疫旅館數量。

陳怡珍指出，這幾天接到許多地方民眾反映因家中有留學生返台，再加上中央流行疫情指揮中心宣布回溯至3月5日以後從歐洲、埃及等地入境者，也要改成居家檢疫，導致防疫旅館需求量大增，民眾致電防疫專線才發現完全客滿，目前一房難求。陳怡珍議員呼籲市府應提前規劃，配合中央超前部署，加速協調業者，提供防疫旅館房間數量，以機動因應隨之而來的疫情。

陳怡珍議員表示，市府觀旅局宣布台南已洽談約150個房間可作為防疫旅館使用，目前有15名居家檢疫者入住，入住率僅約1成。但實際致電衛生局及觀旅局皆回應防疫旅館目前完全額滿，沒有空位。經陳怡珍進一步了解才發現，現有的15個房間為兩間民宿，是第一波洽談的業者，全數額滿。市府已陸續與第二波業者接洽，預計會有逾150個房間，20日下午與有意願的業者開會，宣導軟、硬體措施，制定SOP標準作業流程後，才能確定，因此現在尚無法釋出空房。

陳怡珍議員強調，現在民眾完全是看的到吃不到，心裡只能乾著急，她要求市府應加快協調的腳步，加速提供防疫旅館數量，才能因應實際疫情狀況。

►75%酒精的乾洗手來啦！