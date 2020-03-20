台人屯貨都先從衛生紙下手？網友神解原因...免治馬桶成亮點

▲台灣新冠肺炎確診病例破百 ，民眾到賣場搶購衛生紙。（圖／記者屠惠剛攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，民眾因為恐慌心理，開始出現「囤貨」現象，衛生紙等民生用品掀起搶貨潮。就有網友發現，每次大家開始搶購物資囤貨時，好像都是從衛生紙開始下手，讓她不禁好奇詢問，「台灣人有多愛買衛生紙啊？」

原PO在PTT的WomenTalk板上以「台灣人有多愛買衛生紙啊」為題發文，表示自己最近到大賣場準備瘋狂搶購物資，竟發現架上的衛生紙全部被搶購一空，「好誇張，台灣人到底對衛生紙需求量有多大啊？是怎樣？」

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▲泡麵、罐頭食品也遭到民眾搶購。（圖／記者屠惠剛攝）

對此有許多網友紛紛認同表示，「台灣人真的很愛在恐慌的時候搶購衛生紙」、「真的而且明明才搶過一波阿」、「昨天去賣場買貓砂也被人群嚇到」、「不只台灣人，新加坡人也一樣，推車一推就十串」、「今天去藥局看到藥局也賣泡麵跟衛生紙欸」。

有網友精闢的分析關鍵原因，「因為衛生紙每天都用得到又不會過期吧」、「又不會壞先買好買滿」、「因為免治馬桶沒普及才需要那麼多衛生紙吧」、「台灣應該是大便太黏了，才需要這麼多」。