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航空業寒冬！華航董座1400字喊話員工　「不裁員是堅守的底線」

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲華航董事長謝世謙發內部信喊話員工，盼能與公司一起走過難關。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）重創航空業，航空公司紛紛砍班，對此，華航董事長謝世謙今(19）日發出1400字的內部信溫馨喊話員工，希望能一起走過這世紀的難關。另外，他也在信中承諾，不裁員是公司與工會共同堅守的底線和目標，但在生存的關鍵時期，必要的人力調節必須由全員來共同支持和配合。

▲▼華航機師罷工，勞資第三次座談會議，華航總經理謝世謙。（資料照／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

▲華航董事長謝世謙信中強調，不裁員是公司堅守的底線。（資料照／記者林敬旻攝）

華航董事長謝世謙內部信全文如下：

各位同仁、親愛的家人們，

新冠肺炎已爆發為全球性大流行疾病，對全球航空業造成空前的衝擊，疫情的發展對公司營運越來越嚴峻。但越是患難的時刻，我們越是要團結互助，發揮梅花象徵的越挫越勇的堅忍精神，將防疫視為最高任務，國家航空要和我們的國家防疫團隊並肩作戰，一同守護家園，走過這世紀的難關。

新冠肺炎對公司營運及財務所造成的衝擊，所有同仁都可以從公司網站上看見透明公開的訊息，但其實這段時間以來，我看見更多的是~第一線機場地勤同仁不眠不休、神經緊蹦的配合各防疫單位，守在國門防疫的第一線，忠實地扮演傳遞最新資訊的橋樑，以及通報旅客異常狀況的守門員角色。

我看見我們的空勤組員在承受身心極大壓力下，持守著專業、敬業精神，協助旅客做好防疫措施。近日陸續從歐美返回台灣的國人，激動地表達對華航的感謝，他們說：一踏上華航的飛機就好像已經回到了家！

我看見客運營業的同仁，頂著航班大量取消、營收巨幅下降、載客持續下滑的沉重壓力，迅速地做出策略調整，並在危機中努力地思索各種改變的可能。

我看見修護同仁迅速的幫每架落地的飛機進行客艙消毒，確認各項零件及航機系統的穩定，當然包含旅客最在意的空氣換氣系統的正常運作，進行及落實防疫的SOP， 讓每一班客機都可以準時及安全的再飛上藍天， 讓旅客安心地坐在華航客艙中旅行。

我看見我們的工會在第一時間呼籲同仁共體時艱，這樣同舟共濟的認知，出自工會的理性態度，更出自勞資雙方對華航一致感性的熱愛。

我看見貨運單位的弟兄姊妹，一肩挑起維持公司營運命脈的責任，為爭取公司持續營運的空間，他們是真正負重前行的夥伴，他們正在為我們能在這大家庭安身立命而奮鬥著，我們要全力支援，我們要特別感謝。

我也看見，在兩次防疫的包機任務中，企劃/聯管等各單位同仁盡心盡力的和防疫單位協調、配合，我們的航務和空服主管身先士卒的去帶領飛行，看到我們的前後艙組員在層層的防護下完成艱難任務， 我的心中除了不捨，更多的是滿滿的以華航為榮的感動。

我在3/17的行政會報上，已針對當前公司面臨的危機做了幾項指示，在此藉由這封信，向所有的華航人報告公司的因應措施，也要向所有堅守在崗位上的同仁致敬，更要向所有熱愛航空業的工作夥伴表達最深的感謝。

第一， 配合政府所有入境國人皆須進行14天居家檢疫的政策，請外站所有一線同仁全力協助搭乘國人做好防疫措施，執勤組員也務必在外站執行國家的檢疫政策做好自我保護， 這同時也是在保護旅客及您的家人，並在任務結束後，落實自主健康管理。空勤單位（航務及空服）主管及同仁請全力配合人力處協助組員做好自我健康管理，並啟動關懷機制。

第二， 所有外派人員因疫情須堅守前線，無法返台休假。請人力處主動了解各外派同仁在台灣家屬的各項需求，所有華航同仁的家人就是我們的家人，請駐外的同仁安心！您們的家人由在台灣的我們來照顧。

第三， 各單位進行不必要支出之節約，配合人力處的各項人員分流及特殊時期的人力調節措施。請人力處和工會持續溝通，讓工會協助同仁瞭解公司最新的因應方針。不裁員是公司與工會共同堅守的底線和目標，但在生存的關鍵時期，必要的人力調節，包括不排除啟動無薪假等措施都必須由全員來共同支持和配合。

親愛的同仁，在患難中做好擺渡人的角色，在災難中做彼此相愛互助的家人，是華航存在的美好價值！情勢險峻但我們不要害怕，讓我們用愛和信任團結彼此，如同過去60年挺過無數風雨後會更加強壯，華航一定會再次展翅高飛，航向更美好的明天！

謝世謙

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