50多歲女赴美工作、20多歲男去法國讀書　返台都確診染疫！

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布新增8例新冠肺炎病例（案102-107），其中案102為50多歲女性，2月29日至3月11日與非同住家人至美國參加商務活動，3月11日入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫並採檢通報，於今日確診。其同行家人及同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步調查入境同班機旅客、就醫接觸者等，以進行接觸者匡列與追蹤。

而案105為20多歲男性，去（2019）年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時因主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後，由家人接送返家進行居家檢疫，於今日確診。目前家人無不適症狀，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，全球累計210,417例確診，分布於149個國家/地區；病例數以中國大陸80,928例、義大利35,731例、伊朗17,361例、西班牙13,716例及法國9,134例為多；病例中8,811例死亡，以中國大陸3,245例、義大利2,978例、伊朗1,135例、西班牙598例及法國244例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲108例關係總( 圖／曾梓倩製）