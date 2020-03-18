國家不強力干預「新冠肺炎」不可能消失！鍾南山：聚餐、喝咖啡都不行

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情進一步擴散，不少國家紛紛提出「鎖國」的政策。大陸抗疫專家鍾南山今（18）日下午表示，傳染病沒有國界，任何國家都跑不掉，如果沒有進行強力干預的話，新冠肺炎不可能消失在世界上。此外，他還提醒，國外「封城」還要做到更好，城內聚餐、喝咖啡都是不能被允許的，不然起不到作用。

綜合陸媒報導，廣州市政府新聞辦今（18）日下午舉行第46場疫情防控新聞記者會，鍾南山呼籲任何國家都要強力干預人民的行動，還需加上交流和吸取共同的經驗。中國採用的圍堵高疫情區域、其他地區群防群控等方式，是已經證實有效的措施。「這種指導思想在很多國家都進行了，形成共識很重要。」

「中國的防控方法，原則上是可以在其他國家應用的。」不過，鍾南山指出，國外「封城」還能做得好一點，城內聚餐、喝咖啡都是不能被允許的，不然起不到作用。中國強力防控是下了很大決心的，「我們把人民的健康和生命平安是放在第一，我們做到了，經濟損失很大，但換來了老百姓的平安，方向是對的。」

另一方面，鍾南山指出，這段時間以來，學到了如何對新冠病毒進行防控，高傳染性疾病都有指數係數的爆發期，新冠病毒的平均傳播係數接近3，是非常高的。

鍾南山也透露，病毒大爆發帶出了很多問題，包括病房、醫護人員的缺口等等。但也因此學到了聯防聯控的預防，「從源頭預防，是最古老但有效的方法」。

鍾南山也介紹，往後很重要的是，「不能靠集體免疫解決問題，冠狀病毒並非一次感染終生免疫，現在還沒有這種證據」。下一步是要生產出有效的疫苗，需要很好的國際合作。

▲鍾南山。（圖／翻攝央視）



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