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反駁新冠肺炎源於美國！港大教授怒批「自欺欺人」：陋習劣根才是病毒之源

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▲趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

▲趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅日前指出，是美軍將新冠病毒帶入武漢，引發爭議。對此，港大微生物學系講座教授袁國勇今（18）日怒批，「網傳病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方。為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士（SARS）3.0定必出現。」

袁國勇與其徒弟龍振邦共同撰文，以《大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘》為題，根據現有的科學證據分析病毒起源武漢。文內指出，以基因排序之法尋源，發現有蝙蝠的冠狀病毒株，與新型冠狀病毒的排序高達96%近似，認為病毒株為冠狀病毒之始祖。

文內寫道，武漢將發現病毒的華南海鮮批發市場極速清場，研究人員抵達搜證取樣本時，場內活野味早已不知所終，導致元祖病毒源於何地無從稽考。

▲▼香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／香港大學）

▲香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／香港大學）

關於新冠病毒的命名爆發的爭議，袁國勇認為，民間及國際媒體將病毒稱為「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」，是因俗名已是約定俗成，通俗易明，方便溝通，並認為是直接簡單，亦無不可。

文章強調，中國人完全忘記SARS教訓，讓活野味市場立足於先進城市之中心，「明目張膽售之烹之吃之，令人側目」，但明知疫情發於武漢的事實下，仍對外宣稱是源自美國，「沙士後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃大錯，欲戰勝疫症，必須面對真相，勿再一錯再錯，諉過於人。」

袁國勇最後直言，「為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現。」

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