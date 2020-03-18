極樂PUB直擊！肉感妹不戴罩被綁吊　傳產千金竟是座上賓

▲大家邊欣賞肉感妹被綑綁吊起，邊緊緊相貼靠近閒聊，毫不在乎新冠肺炎可能透過飛沫傳染。（圖／本刊攝影組）

圖、文／CTWANT

台北市1間位在地下室的Pub，經常性主辦性虐「BDSM同樂會」活動，放任上百來客不戴口罩擠在密室內玩裸身抽打、電擊戳刺、窒息調教等遊戲，現場體液四射讓人心驚。據悉，包括W姓傳產千金及其姪女、C姓LED大亨之子、Q姓建築小開、L姓旅宿少東等「富二代」都是忠實粉絲。面對新冠病毒，政府努力宣導避免群聚活動，但該處卻成了恐怖的疫病溫床。

3月7日，中央流行疫情指揮中心剛宣布國內新增3百例新冠肺炎通報案例，累計為13855例，其中45例已確診，並呼籲國人減少聚會，但隔天下午，本刊就直擊在北市南京東路窄小的巷弄中，一間名為「any bar」的PUB門口卻聚集了長長的排隊顧客。

PUB入口處有塊板子寫著「解放日」，原來這些男女大白天到PUB就是要體驗「調教綑綁式性虐待」，解放自己的身心靈。活動是由1個名為「BDSM同樂會」的組織向PUB業者包場舉辦，每月約有2、3次，主題及日期事前都會在官網公布。

▲名為「any bar」的pub，假日下午常將場地租借給「BDSM同樂會」辦活動。（圖／鄭清元攝）

所謂「BDSM」，是1種源自於日本的性行為模式縮寫，B指的是綁縛與調教（Bondage、discipline），D意味支配與臣服（Dominance、submission），S為施虐（Sadism），M則為受虐（Masochism），性愛雙方（或多方）以「虐戀」來達到性愉悅目的。

記者在現場觀察，即使面對新冠肺炎肆虐，店家僅簡單對客人量額溫，但並未要求客人戴口罩入場。想入場者除了得掏鈔票，店家還會簡單搜身，並要求你交出手機，將1小張不透明的紅色貼紙貼在鏡頭上，擺明「不准偷拍」。進地下室後，即有服務小姐上前，笑盈盈問「您興趣是S（施虐者）還是M（受虐者）？」並幫顧客戴上不同顏色手環，一旁牆上則寫「安全字：投降」，提醒大家別玩過頭，但卻全忘了嚴峻疫情下，得替顧客著想些什麼。

而針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

▲男子脫到剩內褲，上手銬讓另名辣妹毆打下體。（圖／本刊攝影組）

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者指該店平時以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，「該群組人員近2個月內已無承租該場地使用」，若辦活動，也會在1樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

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