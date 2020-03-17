肺炎衝擊「民眾搶買醫療保單」！壽險專家：理解轉嫁風險準則　用保險規劃財富傳承

▲AIA友邦人壽推出美元保單。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

肺炎疫情延燒，使民眾體會到醫療保單的重要性，近來紛紛搶購保障型商品。不過，醫療險夠用就好，若是超買一堆用不到的保單，反而會造成經濟上的負擔，因此，壽險專家認為，民眾在財務規劃裡，除了要理解轉嫁風險的準則，也可提前規劃財富傳承的安排，利用保險商品作為有效管理的金融工具。

許多中高資產族群認真打拚事業版圖，也重視家人生活，常安排國內外旅遊行程，作為家族出遊或退休行程。然而，今年爆發新型冠狀肺炎疫情，造成全世界恐慌，也讓原本令人稱羨的旅遊，變成了高危險的群聚感染風暴；若無法自主管理健康，風險提高，甚至可能成為台灣的防疫缺口，再再映證這些變故的發生都沒有任何徵兆。

「病毒之前，人人平等，這就是計畫趕不上變化。」AIA友邦人壽總經理侯文成向《ETtoday新聞雲》記者表示，在這段疫情期間，中產階級正擔心收入受到影響，因為供應鏈消逝、消費力薄弱、失業率提高等狀況，導致社會緊縮支出，因此，除了考慮保障型保單，更應該考量資產風險，而壽險的保障規劃，便是一項符合中高資產族群思考的傳承工具。

侯文成指出，保險商品具有資產隔離保護、財富傳承、資產配置等作用，透過設計良好的壽險商品或規劃完善的保險配置，可讓高資產族群達到管理資產與傳承的目標，也能讓中產階級創造下一代的財富，追求最大的效益，同時滿足家族多元資產配置與財富管理的需求，完成資產傳遞，這也是保險的轉型。

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者楊絡懸攝）

以AIA友邦人壽的美元保單為例，如「友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險」、「友邦人壽三富人生美元利率變動型終身壽險」，職業等級1至3級最高投保金額可達1000萬美元，能確保指定的受益人在被保險人事故發生後的財務保障，降低事故風險產生的衝擊。

另一方面，要保人擁有一定程度的選擇性，透過保單可以指定多名受益人及保險金分配順位，也可彈性變更保險金受益人、身故保險金可設定為分期定期10年或20年給付，甚至是每一受益人可領取的身故保險金分配比例。

該保單內容是6年期繳費，以美元計價，投保年齡最高可達74歲，根據被保險人年齡對應不同的免體檢額度，最高可至100萬美元，且提供「豁免保險費」功能，目前宣告利率達3.6%。此外，也有「回饋分享金」設計，當每年宣告利率大於預定利率時，便有機會獲得回饋分享金，協助資產成長累積，讓財富傳承達到穩定、安全的目標。

「誰面對病毒時最安心？準備好保障的人。」侯文成表示，民眾可以充分利用保險帶來的好處與利益，市場上協助家族財富和諧且完整地代代傳遞的管理工具眾多，而壽險實為最簡單的方法，「生命無常，我們能做的就是馬上著手安排，隨時都能立即啟動的資產傳承計畫。」