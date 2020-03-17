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彰化警錯估形勢！不想賠20萬堅持帶妻遊土耳其　如今可能回不了國

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▲彰化縣有員警到土耳其疫區旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣有員警到土耳其疫區旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、葉國吏／彰化、綜合報導

新冠肺炎在全球持續蔓延升溫，就在土耳其出現確診病例後，指揮中心將土耳其等42國與一地區旅遊疫情升到第三級。不過彰化一名員警與妻子正在10日搭機前往土耳其旅遊10天，如今因為航班停飛台灣，預計20日返國的他們可能面臨回不了台灣的窘境。

曾有人於6日在臉書PO文指出：新冠肺炎疫情全球引爆，舉國上下忙防疫，幾天前才有一個11名旅行團搭機準備到以色列旅遊，結果因機上有人確診感染新冠肺炎，11人被原機遣返，1名台籍遊客赴杜拜、埃及旅遊歸來，也確診感染新冠肺炎（第39例）；彰化縣警察局還是有勇敢的台灣人，堅持計畫在近日內請長假出國到土耳其旅遊去～～能說什麼呢？希望能讓該名員警打消出國旅遊念頭。

據了解，該名員警要計畫前往土耳其是2019年就已訂好機票、與妻子要一起出國旅遊，若解約將損失20萬元。警局對該名員警要前往土耳其旅遊，希望他做好自我評估再考慮是否要出國，但該名員警仍照原訂計畫出國。

沒想到，指揮中心面對持續蔓延的疫情，對土耳其等42國與一地區發佈第三級旅遊警示，根據《自由時報》報導，阿聯酋航空在16日完成最後一趟飛往台北航班後暫時停飛，荷蘭航空即起也暫停飛台北-阿姆斯特丹一周，這也意味著這對彰化警察夫妻2人可能無法回國。

對於這對夫妻的窘境，有同事認為是該名警察不聽勸、不願損失取消旅遊損失的20萬團費，只能怨自己錯估形勢，怪不得別人。

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