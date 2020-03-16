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賽道王者PK東瀛戰神！「右手一拜」飆204翹孤輪秒撞前車…網譏：越級打怪

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記者楊熾興、陳羿妏／桃園報導

桃園市蘆竹區中正北路陸橋14日下午2時許發生一起車禍！37歲劉姓男子騎著素有「賽道王者」封號的鈴木大型重機，行經桃園市蘆竹區時，疑與有「東洋戰神」之稱日系跑車GTR競速，最高飆到時速204公里且「翹孤輪」，卻未注意車前狀況，急煞降到時速116仍追撞前方休旅車，造成重機滑行10餘公尺，劉男右手骨折，目前正在醫院療養中。

▲大型重機疑與日系跑車競速結果撞上前車。（圖／蘆竹警分局提供）

▲「賽道王者」疑與「東瀛戰神」競速結果撞上前車。（圖／蘆竹警分局提供）

▲重機滑行受損，騎士則骨折受傷。（圖／蘆竹警分局提供）

▲「賽道王者」追撞前車滑行受損，騎士則骨折受傷。（圖／蘆竹警分局提供）

警方表示，有關社群網路「我是南崁人」流傳一段大型重型機車追撞前車行車紀錄器影像，14日14時許，一部大型重型機車行經蘆竹區中正橋時，因未注意車前狀況且車速過快，因而追撞前方小客車，造成機車騎士一人受傷，目前正在醫院療養中。員警對雙方駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測試值為零，並未有酒後駕駛情事。至於肇事責任，待調查完畢後，一併追究其危險駕駛交通違規行為。

▲遭撞自小客車後方凹陷。（圖／蘆竹警分局提供）

▲遭撞自小客車後方凹陷。（圖／蘆竹警分局提供）

曾姓網友PO文表示，希望大家騎車時慢慢騎，不要搶快讓自己後悔，網友則回應「越級打怪」、「一路好走，切莫傷及無辜」、「飆快一點，中正北路在施工，要放慢一點，只能說3+1好啦」、「應該是在看後照鏡的GTR有沒有追上來，沒注意到面車子」、「有可能是邊翹孤輪邊看後鏡，GTR有沒有追上來，結果GG了」。

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