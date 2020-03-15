新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」…家中獨子亡

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市新店區13日發生隨機殺人的命案，號聲「小鄭容和」的23歲王姓直播主與妻子吵架後，竟拿著剛買的生魚片刀桶死前方33歲林姓男子，最後被法院裁定收押。據悉，林男為家中獨子，上有3個姊姊，是爸爸為了延續香火所生。

林男與26歲的妻子因是否回娘家吃飯而發生口角，沒想到他氣到不知如何洩憤，竟直接叼著菸走下車，拿著剛買的生魚片刀桶向前方臨停的林男，迅速動作後轉身離開，看都沒看倒地的林男一眼。

▲▼王男與妻子吵架後，便拿刀刺殺前方的騎士。（圖／東森新聞）



林男被攻擊後，瞬間從機車上倒地，臉色從驚恐到意識痛覺，再轉為困惑，不懂為何會招到陌生人攻擊，隨即倒地，失血過多而亡。

王男上車後，妻子不斷在車內大叫，並質疑老公為何要這樣做，「你在幹甚麼？快叫救護車」，揚言要報警。聽到妻子的話後，王男直接將手機丟給對方，將車開到秀朗橋停下，等待警方到場。

▲王男的妻子在路邊崩潰。（圖／東森新聞）



據悉，林男有3個姊姊，當天是為了接二姐下班，才會到案發地點臨停。沒想到，當林男傳訊息給姊姊說「到囉」後，竟被王男隨機刺殺洩憤，慘死街頭。

林男的父親崩潰表示，他為了延續家中的香火，好不容易第4胎生出兒子，且對方非常孝順懂事，出社會都打零工貼補家用，「他真的很可惡！希望法律給他最嚴厲的制裁」。

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