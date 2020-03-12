跨三大學院「跨維綠能材料學分學程」　首位修畢生獲頒證書

▲跨維綠能材料研究中心黃肇瑞主任（右），親頒證書給莫博任同學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大跨維綠能材料研究中心，整合電機資訊學院、工學院、規劃與設計學院相關課程，2018年規劃「跨維綠能材料學分學程」，2年來選課人數超過8百人次，環工所碩士莫博任是首位修完5門課15學分取得學程認證的學生，跨維綠能材料研究中心主任黃肇瑞10日親頒證書。

莫博任表示，跨維綠能材料學分學程，讓自己更了解如何應用專業知識解決環境問題，也相信學程的認證，能為就業帶來更多機會。

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「跨維綠能材料學分學程」含括電機、材料、化工、光電、工設、物理等專業，共17門課。課程以教學、研究及產學為導向，包含綠色能源材料應用在2次電池、太陽能電池以及燃料電池等，並規劃計算材料設計課程，導入新興的材料研究方法，為學生拓展學習視野。

莫博任以太陽能電池為例指出，環工可能會著重後端產品如何回收、處理，比較少接觸前端的製程與研發，現在雖有逐漸加入前端的研究，但思考的方向仍是環境友善、綠色化學、循環經濟的概念。

同樣的研究項目，不同科系思考的面向可能大為不同，例如材料系在太陽能電池研究上，關注的卻可能是高效率或高產能，這是莫博任修習「跨維綠能材料學分學程」的原因，不僅能了解整條產業鏈的前端、後端以提升自己在該領域的深度與廣度，多元領域的授課老師也提供不同專業思考角度，「小至材料研究，大至系統整合，獲益良多。」莫博任相信，有了該學程的認證，對於未來就業將更有競爭力。

莫博任利用額外半年的時間，選修「鋰電池製作及應用」、「材料光學特性」、「結晶學與繞射概論」、「高分子化學」、「燃料電池應用技術」，總計15學分，取得學程認證，以致109年２月才取得碩士學位，時間上較同期同學晚了半年，但他覺得很值得，也很有收穫。他透露，自己碩一時就已經修畢研究所的學分，因此碩二有較多的時間去進修自己有興趣的領域。

「跨維綠能材料學分學程」共17門課程，將原本開在電資學院、工學院、規劃與設計學院等三大學院的課程加以整合， 17門課程目前為止累計修課人數超過8百人次，學生能自行依學習需求選擇課程，但必須得修滿5門課15個學分才能取得學程認證，等於在原本科系規定的學分數外多修學分。

成大跨維綠能材料研究中心創立的初衷在於，突破現有學術領域框架，開發新穎跨維度的綠能材料，集合不同學院的老師，包含電機系、材料系、化工系、工設系等，進而帶動產業茁壯。「跨維綠能材料學分學程」目的在使學生對於材料在跨領域能源產業的應用，可以有垂直整合的概念，從材料設計、材料製作、元件裝配、到產品製作皆有一定的了解與實務的能力。黃肇瑞主任表示，期望能培育具國際觀、國際鏈結與移動力以及新穎綠能材料技術知識的高階研發人才。

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