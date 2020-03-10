陳時中公布包機規則！　首架抵桃機全下客「第二架才能飛進來」

▲陳時中公布包機規則！抵桃機全下客「間隔3小時」才能下第二架。（圖／記者徐彬慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

第二批武漢包機470人，將分2批分別搭華航、東航回台，搭載醫護人員的華航包機稍早已從桃園機場起飛。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布包機規則，抵台後會在停機坪定好一定範圍，「一架飛機下客後，第二架才能飛進來」，依據檢疫時間推估，兩架班機至少會間隔3小時。

據了解，此次包機將由兩班台灣華航、大陸東方航空共同執飛，分送235人、共470名台商從武漢返回台灣。陳時中今（10）日在記者會上公布在隨機醫護名單，分別為4位醫師、9位護理人員。醫師團隊包含一位領隊醫師，另有檢疫醫師、小兒科、婦產科醫師等，相關藥物也已準備妥當。

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第二批武漢包機從首批121人提升到470人，被問到名單是否全由我方提供？檢疫標準是否會參考香港包機，不符合檢疫標準就不上飛機？陳時中表示，第二批名單雙方有一定協調，因為當地情況不是百分之百掌握，也要參考相互意見，不過老弱婦孺、就學孩童等優先名單都在裡面。

陳時中提到，此次派醫護人員隨機，就是希望當地檢疫RCR陰性、沒有發燒才能登機，另外也會借鏡第一批包機經驗，要掌握相互家屬的關係，否則到檢疫所時，親戚或子女被放在不同樓層，要換房間也很花時間，因此事先會做安排，讓返台較有效率。

最後，陳時中提到，包機返台在地面上規格，與第一次武漢包機是一樣的，不過因為要同時檢驗兩班，有些人員會就地休息，有些人就直接換班，以上次經驗，中間需要有3小時的作業時間較為充足。