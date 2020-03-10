川普推文：道瓊一天跌千點「總統要被裝進大砲射向太陽」　被證實是偽造的

▲美股9日創下2008年以後最慘的一天。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

美股道瓊9日開盤暴跌2013點，創下2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。社交媒體上出現一條貌似是川普五年前所發的推文，稱「如果道瓊一天內下跌逾1000點，那麼在任總統就該被裝進大砲裡面，以高速射向太陽。」但後來被證實是名叫肖恩˙厄舍（Shaun Usher）的英國作家搞的一場惡作劇。

綜合外媒報導，這種情況實際上已不是第一次發生了，推特用戶經常挖出川普以前發的舊推文，從中找出與他現在的立場自相矛盾的地方，加以諷刺和挖苦。

表面看來，這條流傳的這條推特似乎是川普在2015年2月25日所發的，「如果道瓊指數在一日之內下跌超過1000點，那麼時任總統就應該被裝進大炮，並以極高速度射向太陽。」

▲美國總統川普的推文經常被網友拿來大作文章。（圖／達志影像／美聯社）

經查證後，其實這是名為肖恩-厄舍（Shaun Usher）的英國作家搞的一場惡作劇，他在2018年2月美股暴跌後，發布了這條偽造的推文，但他沒想到會因此把這件事搞大。

該推文在2018年首次浮出水面時，就被許多查證人員裁定為假。而推特用戶Shaun Usher是第一個分享該推文截圖的人，後來他也承認創建了該假推文，並表示「我認為人們一秒鐘都不會相信這是真的。」

厄舍很快又發布了一條推特，承認之前所發的川普推特截圖是偽造的，「我的收件箱此刻正在受到重擊，一波又一波的訊息在唾棄我，叫我不要創建假的推文。」