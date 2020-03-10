16歲高中生緊抱梅根「真的好美！」　寫信給哈利王子致歉

▲奧克耶興奮的擁抱梅根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）6日為了慶祝婦女節，前往東倫敦的羅伯特柯萊克高中（Robert Clack Upper School）演說。16歲的奥克耶（Aker Okoye）主動上台發表想法，得到了梅根的抱抱並興奮的表示，「她真的很漂亮，不是嗎？」事後奥克耶還寫信給哈利王子（Prince Harry）致歉，「希望您不要介意我擁抱您的愛妻。」

根據The SUN報導，梅根到羅伯特柯萊克高中演講，呼籲男女平等之外，也鼓勵學生勇敢追夢，並邀請學生上台發表個人想法。奥克耶一上台和梅根握了手之後，站在演講台前興奮又激動的心情全寫在臉上，像見到偶像般害羞的講著，「她真的很漂亮，不覺得嗎？」說完後，立刻引起台下學生們的大聲尖叫，一旁的梅根也害羞的拍了一下奧客耶的手臂。

▲▼梅根穿著黑色的西裝褲，和一件杏白色的西裝外套現身。（圖／達志影像／美聯社）

在奧克耶下台前，梅根主動上前擁抱他。得到梅根「愛的擁抱」，奧克耶激動的喊著「耶！」事後表示，沒想到有機會可以看到梅根本人，「這是我人生目前為止最美好的一天」，但是如此大膽的舉動，有必要向哈利王子致歉。他也表示「還好我現在是單身，如果我有女朋友，不知道她會怎麼想。」

於是他親筆寫信給哈利王子，「希望您不要介意我擁抱您的妻子，看到她來到我們學校我感到不知所措，演講的內容的確很鼓舞人心，很開心能夠聽到她的演講，並且上台與她說話」，並希望有一天可以見到哈利王子本人。

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