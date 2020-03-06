瘋電影／親愛的莎瑪　忍耐是上天給人類最大的功課

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部三包衛生紙都不夠哭的悲慘故事，而這個故事持續在發生，全世界有這麼多優秀的民主國家，除了幫忙接收難民以外毫無他法，電影流暢真摯生動感人，一個記者媽媽，大學畢業開始拍攝不滿政府的活動，也拍攝學長醫師收治這些學生傷患，並且產生好感進而結婚生女，反政府對不對，一心希望民主，頭頂卻是俄羅斯軍機轟炸，自己政府以武器傷害自己人民，而美國已撤軍，看完真的會哭到不行。

和我們一樣，他們在他們的國家有美好的回憶，有青春夢想，買了房子生了孩子薩瑪，媽媽為了對女兒感到抱歉，紀錄這一點一滴，曾經他們在這塊土地上，幫助過許多病患，最後他們的醫院竟然被轟炸了。

電影中可以看到一歲薩瑪，在家中可聽見清晰的轟炸聲，普通人聽見都會嚇一跳，而整部電影的薩瑪在聽到突發的轟炸聲，毫無驚嚇感也不會哭，那習以為常的突爆已經是日常生活的一種聲音，看得真的非常心疼。電影非常好看，也恭喜導演獲得英國奧斯卡的英國影藝學院電影獎（BAF TA）最佳紀錄片，還好他們已經離開敘利亞了，但也代表他們一直以來的努力都白費了。

其實看完這部紀錄片有很深的感觸，台灣會不會變成第二個敘利亞。也許忍耐這一切無名，忍耐所有的不公不義，因為他不會無端出生，忍耐是上天給地球人類最大個功課，忍耐提升智慧思考理智判斷，什麼才是最好的決定。







片 名：親愛的莎瑪

英文名稱：For Sama

類 型：紀錄片

上映日期：2020-03-06

片 長：01時39分

導演：瓦黛卡提波(Waad al-Kateab) 、 愛德華瓦茲(Edward Watts)

國 家：敘利亞

語 言：語

發行公司：海鵬



劇情大綱

《親愛的莎瑪》是一部極私密、親密的紀錄電影。電影採取了書信的方式，紀錄下一位26歲的母親瓦黛卡提波，在離開敘利亞阿勒坡前的最後幾天，所寫給女兒莎瑪的內容。



瓦黛卡提波跟莎瑪的父親，一起生活在阿勒坡反抗軍控制區內的一間僅存醫院。每天面臨來自敘利亞政府軍以及俄羅斯空軍的轟炸，四面楚歌的瓦黛卡提波，無時不刻擔心自己隨時會死去。因此，她用攝影機留下生活的紀錄，告訴自己一歲的女兒莎瑪：她的父母是誰？他們抗爭的對象是誰？以及她是如何來到這個世上，以防有一天他們夫妻遭遇到不測。



瓦黛卡提波的故事開始於2012年，當時她還是個在阿勒坡大學念行銷的學生。隨著對阿薩德獨裁統治的抗議行動滲透進校園，瓦黛卡提波就是第一波加入抗爭行動的學生。她的攝影機紀錄了抗爭行動早期的欣喜與樂觀。在抗爭的團體中，她結識了醫學院學生漢札，以及一幫即便面對政府越來越暴力的鎮壓，依然堅持不懈追求自由的夥伴。最終，整個城市都陷入了戰火。他們失去了好友，在狙擊槍、空襲以及炸彈的攻擊下驚險逃生，這些經歷全都被攝影機紀錄下來。接著，在衝突最高峰的時候，漢札向她求婚了。



他們結了婚，搬進了第一個家，沒多久瓦黛卡提波就懷孕了，就像世界各地年輕小夫婦一般生活。唯一不同的，是他們的蜜月象徵著大災難的來臨。當俄羅斯在2015年9月出兵協助敘利亞政府軍之後，反抗軍受到了嚴重打擊。即便恐慌，瓦黛卡提波與漢札還是不願離開那座他們付出甚多的城市，決定留下來繼續為自由奮戰。她意識到這場抗爭已經不完全是為了自己，同時也為了他們女兒的未來。莎瑪於2016年1月1日出生，可說是灰燼中一絲希望的閃光。



莎瑪出生的第一年，就見證該場抗爭的最後一年，那是個大家無法想像的黑暗時刻。政府軍及其盟友，使盡一切殘酷手段來對付反抗軍。漢札的醫院遭到轟炸，他們被圍困，遭遇毒氣與炸彈攻擊，甚至目睹了對婦孺的殘殺。然而，在一片絕望的氛圍中，瓦黛卡提波與漢札還是享受了一段初為人父母的喜悅，見證了他們寶貝女兒初生幾週的歡樂時光。莎瑪的誕生，給了他們、以及倖存的反抗軍，堅持下來的力量。



最終，他們被擊潰，並被迫開始逃亡。離開前夕，他們帶著眼淚收拾行李，向那座曾經承載他們夢想，同時也讓他們夢想幻滅的城市告別。然而，跟隨他們一同離開的女兒莎瑪，卻是獨裁與暴力無法摧毀、關於愛與希望的象徵。



《親愛的莎瑪》曾獲美國「西南偏南影展」觀眾票選最佳影片以及評審團大獎，並於2019年獲得美國「奔流國際影展」（Riverrun International Film Festival）最佳攝影大獎。更於2020年獲得第92屆奧斯卡最佳紀錄片提名。

▲抱著救世的年輕醫師，很多被炸死了，救在醫院被轟炸時。

▲斷垣殘壁的阿勒坡，那些被逼迫離開家園的敘利亞人，歐洲人展現高度包容的功德力。

▲不論是哪一國的戰爭，請不要轟炸醫院，這是非常非常殘忍且不人道的行為，包含美國。

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