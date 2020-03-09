上海深夜驚傳爆炸...市民嚇：巨響持續3mins！事故查清了「無人員傷亡」

記者蔡儀潔／綜合報導

繼泉州隔離賓館坍塌後，上海昨（8）日晚間發生大爆炸，市民驚嚇po文，稱「持續3分鐘左右巨響，以為是飛機低空飛行」。事故經釐清，原來是大陸最大的鋼鐵上市公司寶鋼股份，其熱風爐波紋管開裂，導致高溫熱空氣竄出，「本次設備故障未造成人員傷亡、環境污染事故，其它設備也未發現異常。」

根據民眾po出的影片，夜色下的上海傳出轟隆隆的聲音，相隔甚遠都能看到遠方衝天的火光。事故發生後，上海市應急聯動中心立即調派13輛消防車、65名人員趕赴現場處置，並於9日淩晨12點16分處置完畢，現場恢復正常。

▲民眾拍下的影片截圖。（圖／翻攝自微博）

寶山鋼鐵今（9）早發佈公告，稱是其寶山基地四號高爐3號熱風爐3098號波紋管開裂，導致高溫熱空氣竄出，「本次設備故障未造成人員傷亡、環境污染事故，其它設備也未發現異常」；目前正組織人員對四高爐3號熱風爐狀態進行確認，同時對其它熱風爐等設備進行全面檢查，確保安全後，將盡快恢復四高爐生產。

上海消防今早也發佈通報，事故原因現已查明，為四高爐3號熱風爐3098短管因耐材脫落，造成管道爆裂，導致熱風爐內部4.2Kg壓力、1200℃高溫的熱空氣噴出形成火光。

針對此事，大陸官媒《環球時報》的總編輯胡錫進po文，稱這是繼泉州隔離賓館坍塌後，時隔一天並受到輿論關注的第二起事故。他指出自己「有一個擔心」，各地的注意力太多投向了防疫，把消滅疫情和減少死亡病例作為頭等大事，會分散對其他方向安全的注意力，從而造成的次生災害和傷亡超過正常水準，給人民生命財產客觀上造成不應有的損失。