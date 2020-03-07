三重少年飆車載妹！「拿口罩遮車牌」甩掉警後秒GG　後座妹全身傷

▲少年想耍帥卻因無照騎機車，要躲避警方追緝，闖紅燈後撞到路過的汽車，連後座的妹也滿身傷。（圖／翻攝畫面，下同）

圖文／CTWANT

7日凌晨3時許，新北市三重1名16歲少年，為了耍帥逞威風，竟然無照騎車載妹，高速在二重疏洪道狂飆，卻沒想到中途遇到巡邏警車，嚇得少年掉頭就跑，但由於少年將後車牌用口罩罩住太顯眼，當他猛地一調頭，反而吸引警車鳴笛追了上去，當少年加速逐漸甩開在後追趕的警車之際，卻因太得意闖了紅燈，當場撞上路過車輛，不僅掛彩還要面對車損賠償等法律責任。

無照騎車的許姓少年（16歲），今凌晨3時許載著黃姓少女（16歲）騎車夜遊，高速在三重疏洪道路上狂飆，目的是為了讓少女能緊抱他，也趁機逞威風，還知道可能會因超速被抓，竟刻意拿口罩遮擋車牌。

結果少年真的碰上巡邏警車，嚇得他掉頭騎車就跑，但因口罩掛在車牌上實在顯眼，反而吸引警車鳴笛追趕，但少年騎車敏捷，迅速就消失在巷弄之中，倒楣的是，少年才剛得意自己甩開了警車，竟然就在五谷王北街因為闖紅燈，當場衝撞上路過的汽車。

後座黃姓少女摔出去後跌坐路旁，手腳全是擦傷，許姓少年則因摔飛出去，連大腿也摔斷骨折，痛苦地躺在地上，但看著整輛撞爛的愛車則更是欲哭無淚，被送往台北醫院救治，同時警方也趕到事故現場依法進行處理。

經酒測少年沒有酒駕，但不僅少年自己的機車撞爛，還因他高速闖紅燈，將路過吳姓男子（32歲）的汽車車尾撞得凹陷，警方將進一步釐清肇事責任，少年不僅要吃罰單，恐怕還要為車子的損傷負起責任。

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