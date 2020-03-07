政德藥廠被東洋藥品指控代工偷配方　調查局認為李成輝涉案送辦

▲政德製藥實際負責人李成輝。（圖／記者劉昌松攝）



政治中心／台北報導

國內抗生素注射劑供應廠「政德製藥」公司，被「台灣東洋藥品」(4105)指控，涉嫌利用受東洋委託代工生產「克痢黴素注射劑」機會，將相關配方自行生產「樂克痢黴素」。據報導指出，調查局台北市調查處去年執行搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝後，認為他涉嫌違反《營業祕密法》，全案移送台北地檢署偵辦。

據中時報導指出，東洋公司指控政德製藥，於2013年受東洋委託，生產製造克痢黴素注射劑，雙方2015年解約，2016年6月政德製藥即向衛福部食管署申請藥證生產「樂克痢黴素」。

對此，東洋藥品指控，政德製藥疑將東洋交付的配方、製程等營業祕密，自行生產「樂克痢黴素」，涉嫌違反《營業祕密法》未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏營業祕密等罪。

針對此案，據報導指出，調查局台北市調查處去年11月21日搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝、負責申請藥證的女職員林千月2人，在複訊後將2人無保請回。

但是，在台北市調查處調查後，認為林女僅受李成輝指示下申請藥證，而李成輝則涉嫌違反《營業祕密法》，全案日前移送北檢偵辦。

對此，台灣東洋表示，在去年時聽聞政德製藥對外宣揚其生產之藥品「樂克痢黴素」，與台灣東洋生產已久、且曾在2000至2015年間委託政德製藥生產的「克痢黴素」品質完全一致。

台灣東洋指出，「克痢黴素」採用的原料特殊，製程加以改良而品質極高，欲製造與「克痢黴素」相同品質有難度，自政德製藥取得「樂克痢黴素」的藥證時間推算，該藥證之申請、準備，極可能是在其尚代工製造「克痢黴素」期間即已展開。

依照《營業秘密法》，受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏 該營業秘密者，可處5年以下徒刑，得併科1百萬元到1千萬元罰金。不過，李成輝先前被移送台北地檢署時，否認違法直說，「他們亂講的啦」。

▼東洋藥品。（圖／翻攝自東洋藥品官網）

