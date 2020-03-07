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「到府關懷、宅配愛」　移民署結合網絡夥伴關懷新住民防疫

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▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，聯合高雄市林園區戶政事務所與鳳山新住民家庭服務中心，向新住民宣導「新冠肺炎」防疫資訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，向新住民宣導「新冠肺炎」防疫資訊。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

「新冠肺炎」疫情未見降溫，目前許多國家皆已傳出疫情，為提供新住民正確的防疫資訊，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，於6日聯合高雄市林園區戶政事務所與鳳山新住民家庭服務中心，共同向新住民宣導「新冠肺炎」防疫資訊，關懷新住民家庭健康及在臺居留權益。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，聯合高雄市林園區戶政事務所與鳳山新住民家庭服務中心，向新住民宣導「新冠肺炎」防疫資訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼鳳山、林園關懷。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，聯合高雄市林園區戶政事務所與鳳山新住民家庭服務中心，向新住民宣導「新冠肺炎」防疫資訊。（圖／記者陳崑福翻攝）

為防範「新冠肺炎」，服務站行動服務列車與網絡夥伴合作，於辦理各項新住民相關課程及多元文化活動之時機，共同推動防疫宣導。另配合政府防疫工作，安排通譯人員陪同前往，提供多語防疫衛教宣導，協助解說政府各種照顧新住民服務措施及重要的「新冠肺炎」防疫資訊，落實健康自主管理，勤洗手，注意體溫，若有不適，一定要記得配戴口罩，並且撥打1922，即可保護自己也保護家人，無須過度恐慌。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，透過行動服務列車機動性關懷，並結合當地社區網絡夥伴，有效宣導各項防疫衛教知識及相關作為，深化防疫網絡，讓民眾防疫資訊不漏接。在防疫期間，遇有出入境及證件相關問題，可至移民署網站「境管措施及防疫專區」閱覽最新資訊，或撥打移民署外來人士在臺生活諮詢服務熱線：0800-024-111，做好防疫工作。

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