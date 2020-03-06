部長好忙！游錫堃、酒測接踵而來　徐國勇聲量走勢一次看

▲徐國勇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政部長徐國勇這兩日蠟燭兩頭燒，立法院長游錫堃自爆被恐嚇，報警後警方不理，接著又因宣布全國性酒測暫停引發熱議。長期關注政治人物聲量的臉書粉專也分析徐國勇的聲量走勢。

對於游錫堃稱收到恐嚇信，通報警政單位後卻沒下文，徐國勇6日受訪表示，游錫堃二度遭恐嚇，警政署確實未向他報告，自己並不知情，內政部警政署負責正副總統、五院院長相關維安，溝通聯繫上的確出問題，他為此向游錫堃致歉。

至於酒測議題，儘管徐國勇5日在立法院備詢時表示，全國性酒測暫停取消，地方政府酒測「照抓照罰」，但仍引發批評的聲浪。他6日與蘇貞昌口徑一致，均強調，酒駕零容忍、防疫零空隙，必須把兩件事都做到。

▲游錫堃（綠色）、徐國勇（橘色）、酒測（紫色）議題聲量。（圖／翻攝臉書粉專《聲量看政治》）

臉書粉專《聲量看政治》分析游錫堃、徐國勇的聲量走勢。該粉專分析，5日上午游錫堃因深夜發文的原因，導致討論竄起，但恐怕都是負面居多，5日下午，徐國勇答詢提及全國性酒測因應疫情暫停一事，引發更大的反應。

該粉專指出，酒測關鍵字的聲量在下午突然間突然憑空爆量出現38736點，可想而知，引發國人更多的討論與反響，徐國勇的聲量也隨著酒測的討論水漲船高。

該粉專提到，眼見輿論反應開始熱絡，且是朝負面的方向前進，6日上午，行政院院長蘇貞昌與徐國勇口徑一致，再次宣示酒駕零容忍不打折，討論方有所趨緩，這再次揭示，重要的時刻，政策與說法都必須再三思考與模擬社會大眾的接受度，避免尚未定調前曝光造成美意偏失。