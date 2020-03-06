搶訂下半年假期！AirAsia促銷「機票0元起」　2020/9到2021/7都可飛

▲AirAsia推出促銷優惠，機票最低0元起。（圖／AirAsia提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情影響，航空公司業績受重挫，為吸引旅客，AirAsia宣佈今年下半年推出大促銷，提供共600萬個促銷機位，推出會員獨享「台北-吉隆坡」0元機票，適用時間為2020年9月7日至2021年7月1日，預計將於3月9日凌晨0時開賣。

AirAsia表示，本次促銷AirAsia BIG會員可以提早24小時優先搶票，即3月8日0時起便可透過AirAsia官網或AirAsia 手機app搶票，此次大促銷首跨2021清明連與端午連假，如果想要連假出遊可以趁這次促銷提早下手。

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此波促銷推出會員獨享「台北-吉隆坡」0元機票，等於只要付機場稅與手續費，即可前往馬來西亞大啖美食。而菲律賓航線「台北-長灘島」、「台北-宿霧」、「高雄-克拉克」也打出單程未稅1元的超殺價格。

▲AirAsia推出促銷。（圖／AirAsia提供）

除此之外，購買機票時同時加購25公斤以上的行李，可直接享9折優惠，且透過AirAsia官網訂購機加酒方案，台北吉隆坡四天三夜機加酒含稅最低優惠新台幣2,636元、台北沖繩四天三夜機加酒含稅新台幣4,655元起，還可享有免費選位。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本(AAV)等澳洲航線，單程未稅僅要新台幣1,826元起，蜜月天堂台北/高雄-馬爾地夫單程未稅也只要新台幣 3,561元起；短程轉機航班如台北/高雄-檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣 1,826元起。台北-大阪/沖繩/吉隆坡豪華平躺座位則下殺新台幣 3,028元起。