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游錫堃二度遭恐嚇內幕曝光　警政署要游辦公室將證據自行寄回

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游錫堃今（5日）受訪時秀出圖卡表達自己被二度恐嚇。

圖文／鏡週刊

立法院長游錫堃被恐嚇事件在政壇延燒，甚至政壇盛傳游大動作在臉書爆料可能與黨內派系鬥爭有關。不過，本刊調查，游錫堃辦公室本月2日再次收到恐嚇嫌犯寄來的匯票時，游辦聯繫警政署欲提供當辦案證據，竟得到可「自行寄回」的答案，才讓游大動肝火。

 

游錫堃4日深夜到5日早受訪，接連爆料自己遭到網友「游貴湘」恐嚇，要游一家人「承擔滅門血案的悲傷」。本刊調查，游辦在該網友2月18日臉書發文後，就向警方報案，且製作筆錄，總統府2月19日也收到嫌犯寄發的匯票及恐嚇信函，並於2月20日寄回，而3月2日嫌犯再次寄出匯票及恐嚇信函，讓游非常驚訝，認為警方毫無作為。

內政部長徐國勇今午向立法院長游錫堃道歉。

有媒體報導，警政署在2月21日逮捕犯嫌後就曾向游錫堃幕僚回報，對此，游辦人士堅決否認，強調「破案」這2個字從來沒有從警方傳回他們辦公室。

知情人士還透露，游辦第2次收到匯票當天，聯繫警政署人員欲提供相關證據當作辦案依據，但警政署方面竟要游辦「自行寄回」，游辦認為這樣處理非常不妥，因此隔天才聯繫警政署國會聯絡人將匯票等文件帶回，且聯絡人有簽收紀錄，因此警政署並未及時通報內政部長，顯有失職之處。

知情人士說，5日徐國勇拜會游錫堃說明案情時，得知游錫堃被二度恐嚇，且已通報警政署時，也表達並不知情，甚至抱怨警政署「蒙蔽」他，他上午才會說出2月下旬已破案的相關說法，徐下午也立即改口，本案「不算破案」。


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