台中男要少女傳誘惑照！二審逆轉無罪　原來裡面有洋蔥

▲小美將裸照傳給小黎觀賞。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名男子小黎（化名）要求少女小美（化名）傳送性感照片，但對方傳送裸照後被老師得知，讓小黎一審被依兒童及少年性剝削防制條例判1年6月徒刑。案經上訴，二審法官得知小黎的用意，改判無罪，全案可上訴。

判決書指出，小黎2018年10月16日下午透過臉書，對小美說「男生跟女生發生那件事很正常，你想聊什麼啊？」、「你現在身高體重多少啊？可以傳你現在的照片給我看嗎？全身照，誘惑一點的，性感一點的」。

隨後，小美因不知如何應對，便向老師求救，但事後仍將裸照傳出。老師看完氣得回「我是她的老師，請不要對孩子這樣說話，我們可以報警處理，已截圖」並將資料提供給台中市政府警察局婦幼警察隊偵辦。

小黎到案後坦承認識小美，也知道對方未成年，但否認有教唆對方傳裸照，但一審仍被依兒童及少年性剝削防制條例判刑1年6月，讓小黎不服上訴。

小黎辯稱，他和小美非常久沒連繫，對方甚至曾經封鎖過他，「我已好久未與小美連絡，當時是她又主動以臉書與我連絡，向我表示尋死的想法，我想到什麼就說什麼，才會跟她講那些。我的意思是希望小美傳一些她比較漂亮的照片，小洋裝、T恤、熱褲，像是目前『抖音』裡面女生覺得自己比較漂亮的穿著，然後可以稱讚她，要她可以去交別的男朋友，讓她不要去死」。

小美證稱，「小黎知道我有一個乾哥，我有跟他說乾哥死了，我很想死」、「因為我很喜歡阿正，縱使他沒有叫我要傳什麼照片給他，我還是會主動傳這樣的照片給他」。

法官指出，小黎的辯詞並非不可採信，且小黎在與老師對話時表示「拜託她害慘我了，都跟她說，不要聯絡了，麻煩你往上滑」、「如果你是老師就請她不要再來打擾我」等話，隨後也直接拒絕小美的求愛。

法官認為，小黎認為那幾句話是勸說小美不要輕生，且檢方提供的證據無法確信小黎有犯意及犯行，因此依罪證有疑利於被告之刑事訴訟原則，改判小黎無罪，全案可上訴。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～