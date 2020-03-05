徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

▲徐國勇。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政部長徐國勇5日在立法院備詢時表示，暫停全國性酒測。對此，台灣酒駕防制社會關懷協會痛批，「防疫一起順時中，徐國勇部長面對酒駕大走鐘」。

酒駕防制協會表示，酒駕造成的殺傷力，比新冠肺炎病毒來的更立即與危險，一秒鐘就會要人命，徐國勇說全暫時取消全國性酒測，但地區性的酒測有時候需要還是會做，「徐國勇部長你是在哈囉嗎？」

酒駕防制協會理事長陳喬琪表達嚴正抗議，徐國勇根本是帶頭宣告，酒駕者從今天開始，可以放膽在路上趴趴走，不用怕被抓，「中央根本放任比武漢肺炎病毒更可怕的殺人機器，一分一秒危害國人性命！」

酒駕防制協會請徐國勇正視酒駕曾經造成的國人嚴重傷亡與慘痛代價！108年因酒駕造成1萬1877人(293死亡+1萬1584傷）嚴重死傷，103年高達1萬8097人（534死亡+1萬7563傷）死傷，近幾年，警方每年取締酒駕違規高達十萬件上下。

酒駕防制協會指出，好不容易在警方加強取締以及酒駕修法嚇阻下，這6年來，酒駕傷亡在警方與國人共同努力下，減少了近35％，徐國勇的一句話，將第一線的基層警察士氣擊潰，還鼓勵酒駕者上路，讓他們非常的憂心，「中央為了防疫，卻讓酒駕防制出現了大破口」。

酒駕防制協會理事長陳喬琪強調，酒駕悲劇的減少，要感謝第一線警察同仁辛苦付出，但防酒駕沒有假期，防酒駕絕對不能走回頭路，尤其在嚴峻的疫情裡，警察同仁必須在獲得足夠的裝備下，可以繼續執行安全的酒駕監測任務。

酒駕防制協會認為，為了有效防疫，中央編列武漢肺炎特別預算，提供各界紓困以及因應防疫，「本會強烈要求，中央必須編列警方執行酒測防疫設備與專屬預算，不能因為酒測設備不足，就減少酒駕取締任務」。

酒駕防制協會強調，取締酒駕是保護國人更要保護警察，中央必須盡速提供充足與安全完善的防疫設備給警察，執行任務。防疫優先，警員更要完善的防護裝備，人命關天，取締酒駕零假期。