南韓首例「監獄囚犯」確診新冠肺炎！　14天內沒外出…感染途徑成謎

▲ 南韓大邱疫情緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情急速惡化，慶尚北道金泉市的監獄竟傳出1名嫌犯確診，至今感染途徑不明，引發矯正機關及衛生當局緊張。根據獄方及衛生所說法，1名60歲嫌犯於上月底確診，曾與他接觸的20名矯正官及12名嫌犯都已接受病毒篩檢，還有9人於1日採檢，結果預計2至3天後才後出爐。

該名嫌犯1月21日以未決犯身分收押，同月29日曾前往大邱地檢署金泉支廳接受調查，也是他入獄以來唯一一次外出。他在2月27日出現發燒症狀後確診感染，目前在監獄接見室隔離治療，預計2日轉送浦項醫療院。

考慮到新冠肺炎潛伏期約為14天，推算嫌犯感染時間應在2月13日以後，不可能是在1月底赴金泉支廳時感染。衛生當局判斷，感染源可能是監獄內的矯正官或其他囚犯，「目前主要針對曾與他接觸的矯正官及囚犯進行調查，也可能是此前幾度前往醫務室時感染。」

所幸金泉監獄內未決犯與既決犯的牢房完全分離，病毒應未擴散至關押既決犯的區域。衛生當局除計畫對出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等呼吸道症狀的獄中人員進行篩檢，也要求230名職員及670名囚犯每天測量體溫2次，並即時向當局通報。

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