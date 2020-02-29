嘉義市、竹崎等鄉鎮　75歲高齡駕駛可就近衛生所辦理換照

▲109年3月起，嘉義市及竹崎等鄉75歲高齡駕駛可就近辦理高齡駕照。（圖／嘉義市監理站提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，每月定期與轄區衛生所跨機關合作，提供75歲高齡駕駛人體檢及認知功能測驗之換駕照服務。只要是民國31年7月1日(含)以後出生年滿75歲，或者是民國31年6月30日(含)以前出生，有違規記點或吊扣駕照情形的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可以前往辦理駕照換發及繳回。



請要換照的高齡駕駛人，檢查時攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元)後於當日到場辦理。如有違規罰鍰未結案者，請先行繳清；如不再駕駛車輛，可辦理駕照繳回註銷，親自辦理或委託家人代辦皆可（委託家人代辦，除本人身分證外，請另檢附代辦人身分證）。

相關活動資訊，時間及地點如下：

109年3月4日(星期三)：嘉義市東區衛生所，上午9時至11時

109年3月10日(星期二)：嘉義縣竹崎鄉中和村村長服務處，上午10時至下午3時

109年3月11日(星期三)：嘉義縣番路鄉衛生所，上午9時至11時

109年3月13日(星期五)：嘉義縣大林鎮衛生所，下午2時至4時

109年3月17日(星期二)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時



高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣中埔鄉衛生所、嘉義縣溪口鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院等單位。

►對抗病毒靠這瓶