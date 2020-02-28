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女中學生坐4樓陽台欲輕生　暖警「用身體護」後方一把抱救人

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女中學生坐4樓陽台欲輕生　暖警後方一把抱救人

圖文／CTWANT

新北市15歲許姓少女因罹患憂鬱症，近日情緒不穩常出現自殘行為，20日又獨自攀上4樓女兒牆，哭喊「不想活了」揚言輕生，路人見狀連忙報警，警方則在第一時間衝到現場，從後方將少女一把抱住，將她拉回頂樓解除危機，少女母親則不斷致謝，也送女兒就醫，避免類似情形再次發生。

據了解，少女因近年患有憂鬱症，日前還從2樓住家跳下，所幸有遮雨棚減緩衝擊，少女僅受輕微擦傷，但20日下午，她在心理諮商後再度情緒失控，跑到4樓陽台揚言輕生，路人見狀連忙報警。

女中學生坐4樓陽台欲輕生　暖警後方一把抱救人

▲少女母親同意將女兒送醫，避免類似情形再次發生。（圖／翻攝畫面）

淡水警分局竹圍所警員吳建隆到場時，見少女獨自坐在女兒牆上，雙腳懸空在外，不斷大喊「不想活了」，還用頭敲擊旁邊牆壁自殘，吳員見情況危急，立即衝上前熊抱少女，將她拉回平安的屋頂，但少女仍不斷哭鬧，吳員則用身體保護她，避免她再度受到傷害。

少女母親既心疼又無奈，先是感謝員警出手幫忙，即時化解這場危機，也同意將少女送醫治療，避免類似情況再次發生。

淡水警分局呼籲，病友應聽從醫師的叮嚀按時服藥，心情煩悶時多找親友聊天或戶外散心，千萬要珍愛生命，自殺不能解決問題。勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，不要因一時想不開，造成終身遺憾。

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